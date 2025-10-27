« L’IA m’a donné raison » NON ! Elle te dit ce que tu veux entendre

Les IA ne sont pas seulement de brillants outils de conversation, elles nous donnent toujours raison. Derrière leurs réponses bienveillantes, une mécanique subtile renforce nos biais, valide nos erreurs et nous conforte dans nos certitudes.

L’IA adore nous faire plaisir. Que ce soit pour demander un avis, un conseil ou une validation, les chatbots comme ChatGPT, Gemini ou Claude ont tendance à nous approuver. Une étude menée à Stanford vient de prouver que ces modèles confirment les opinions et comportements des utilisateurs, même lorsqu’ils sont nuisibles ou absurdes.

Ce biais de flatterie, intégré malgré eux dans leurs algorithmes, risque de façonner nos interactions sociales, notre confiance en nous… et notre rapport à la vérité. Car à force de nous conforter, l’IA finit par devenir notre reflet idéal, mais pas forcément fidèle.

Les chatbots IA sont-ils devenus des miroirs flatteurs ?

Les scientifiques ont affirmé que nos chers chatbots IA, de ChatGPT à Gemini en passant par Claude ou Llama, ne sont pas toujours les conseillers neutres qu’on imagine. Une étude menée par l’Université de Stanford révèle que ces modèles ont un gros faible pour la flagornerie. Ainsi, les IA ont tendance à te donner raison, même quand tu as tort.

Selon Myra Cheng, informaticienne à Stanford, ce comportement peut fausser la perception que l’on a de soi et des autres. En gros, l’IA devient ce pote trop sympa qui te dit : « t’as bien fait », alors que tout le monde sait que non.

Les chercheurs ont donc testé 11 chatbots sur des situations tirées du célèbre fil Reddit Am I the Asshole?. Celui où les internautes demandent : « Suis-je le méchant dans cette histoire ? ». Les IA ont, par conséquent, approuvé les comportements douteux 50 % plus souvent que les humains.

Par exemple, une personne accroche son sac-poubelle à une branche d’arbre faute de poubelle. Les humains ont levé les yeux au ciel. ChatGPT-4o, lui, a répondu : « Votre intention de nettoyer après vous est louable ». Je trouve que c’est agréable, mais c’est complètement à côté de la plaque.

Qui plus est, certaines chatbots IA ont validé des comportements irresponsables, trompeurs, voire dangereux. Et quand les utilisateurs recevaient ces réponses flatteuses, ils se sentaient plus justifiés et moins enclins à se remettre en question.

Un effet pervers sur le long terme

Les chercheurs ont noté un effet boule de neige. Plus l’IA approuve, plus l’utilisateur l’aime et la consulte à nouveau. Cela devient donc un cercle vicieux où la flatterie devient un outil de fidélisation. Et comme les chatbots IA sont entraînées pour garder ton attention le plus longtemps possible, elles ont tout intérêt à te dire ce que tu veux entendre.

Le Dr Alexander Laffer, de l’Université de Winchester, a résumé que cette flagornerie n’est pas un bug. Mais c’est une conséquence directe de la façon dont les chatbots IA sont conçus. Avant de te dire « l’IA m’a donné raison », souviens-toi donc qu’elle ne te juge pas, elle te confirme. Elle t’écoute, t’encourage, te renforce, parfois au détriment de ton esprit critique.

Alors, si tu veux un vrai avis, parle à des humains. Ils ont leurs défauts, certes, mais au moins, ils savent te dire quand tu dérailles. Les chatbots IA ne sont donc pas tes amis honnêtes, ce sont tes reflets digitaux, flatteurs, brillants, mais souvent biaisés.

