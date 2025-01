IA : Trump détruit les barrières de sécurité mises en place par Joe Biden

Les tensions politiques s’invitent au cœur de l’innovation technologique. Alors que l’IA s’incruste de plus en plus dans nos vies, une décision de taille vient secouer la sphère politique américaine. Donald Trump s’attaque frontalement aux réglementations mises en place par Joe Biden pour encadrer cette technologie.

Donald Trump a donc annulé un décret phare du gouvernement de Joe Biden portant sur la sécurité de l’IA. Publiée il y a deux ans, cette directive exigeait des entreprises d’IA qu’elles partagent des informations sensibles avec le gouvernement. C’était pour garantir la sûreté de leurs systèmes et contrer des menaces.

Mais cette approche stricte n’a pas séduit tout le monde. Le Parti républicain a vivement critiqué ces mesures. Ils les qualifient de dangereuses pour l’innovation. Donald Trump, fidèle à sa politique de dérégulation, prône une vision où l’État reste en retrait, et laisse les entreprises évoluer librement dans ce domaine à la fois fascinant et risqué.

Donald Trump vient de démolir les règles sur l’IA signées par Joe Biden

Ce lundi 20 janvier a été un moment plutôt épique dans le monde de la politique et de la technologie. Donald Trump a décidé de balayer d’un coup de main des dizaines de décrets de l’administration Joe Biden, et l‘un des plus importants touchait l’IA.

En octobre 2023, Joe Biden avait signé un décret concernant l’IA. Il voulait forcer les entreprises travaillant sur des IA de pointe à partager des infos avec le gouvernement. Notamment, sur la sûreté et la sécurité de leurs créations. Je trouve cela plutôt rassurant.

Le décret de Joe Biden traitait aussi des fameux deep fakes, ces vidéos truquées qui créent des chaos dans l’actualité. Et, petit détail supplémentaire, il obligeait aussi les fournisseurs de services cloud à signaler les clients étrangers aux autorités américaines.

Le Parti républicain a immédiatement dégainé son épée pour dénoncer ces décrets. Selon eux, tout ça, c’était juste un frein à l’innovation. Donald Trump, fidèle à sa réputation de réformateur, a donc décidé de revenir sur ces règles, au nom de la liberté de marché.

Ainsi, le Président préfère une approche plus légère, sans trop de régulations. Moins de contrôle, plus de liberté pour les entreprises d’IA.

Alors, l’avenir de l’IA aux États-Unis sera-t-il celui d’un Far West technologique, ou le pays continuera-t-il à surveiller de près les avancées pour garantir leur sécurité ? La bataille est lancée ! Je vous invite aussi à partager vos avis sur ce sujet dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.