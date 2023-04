Intelligence artificielle : pourquoi Joe Biden sonne l’alarme ?

La montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) est au cœur des préoccupations de Joe Biden. Explorez les raisons pour lesquelles le chef d’État américain alerte sur l’importance capitale de l’IA et les défis majeurs que cette technologie pose pour notre futur.

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie en plein essor et elle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Cependant, cette évolution rapide soulève des questions et des préoccupations quant à son impact sur notre société et notre avenir.

Le président américain Joe Biden a récemment exprimé sa préoccupation à propos de l’IA. De plus, il a appelé à une réglementation accrue pour prévenir les effets négatifs potentiels de cette technologie.

Joe Biden appelle à la prudence face à l’IA après l’arrivée de ChatGPT

L’apparition de ChatGPT a fait susciter un regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle. Ce chatbot doté d’IA est capable de fournir des réponses très similaires à celles d’un être humain. Par conséquent, la reprise des recherches sur l’IA a engendré une concurrence entre les grandes entreprises technologiques. Cette concurrence a vu naître des outils d’IA comme Bard de Google ou l’IA Bing de Microsoft. Toutefois, le président américain a appelé à la prudence, en demandant aux entreprises de veiller à la sécurité de leurs produits avant de les rendre accessibles au public.

#JoeBiden said on Tuesday that artificial intelligence (AI) can be dangerous and its effects on society are still unraveling. The comment from the President came after a meeting with science and technology advisers on the probable “risks and opportunities" associated with AI. pic.twitter.com/zlC8oLmftY — Pinaki Das (@pinaki222) April 5, 2023

Lors d’une réunion en présence d’universitaires et de dirigeants de Google et Microsoft, Joe Biden a échangé sur les enjeux liés à l’IA selon les agences de presse AP et Reuters. Les risques et opportunités ont été abordés au cours de cette réunion. La conférence n’a pas pour objectif d’interdire ChatGPT, à la différence de ce qui s’est passé en Italie. Le président a été interrogé sur la dangerosité de l’IA lors de la réunion. Il a ainsi admis la possibilité d’un risque, sans plus de précisions.

Joe Biden s’engage pour la sécurité et la confidentialité avec l’IA

Selon les médias, la Maison-Blanche a rapporté que lors d’une réunion récente, le président a abordé la question de la sécurité et de la protection des droits. Cela dans le but de garantir des mesures de protection adéquates et une innovation responsable. Il a également réitéré sa demande auprès du Congrès pour l’adoption d’une loi protégeant la confidentialité des enfants en ligne. Alors qu’aucune information précise n’a été divulguée, Russell Wald de l’Institut Stanford pour l’IA orientée vers l’humain a noté que le président avait amorcé un échange national sur l’intelligence artificielle.

Il y a un an, le gouvernement de Biden avait présenté un projet de charte sur les droits liés à l’IA. Cela dans le but de guider la conception et la mise en place de systèmes automatisés pour protéger les Américains dans l’époque de l’intelligence artificielle.

Impacts de l’IA dans la société

La technologie de l’IA permet aux ordinateurs de simuler l’intelligence humaine et d’apprendre de manière autonome. Cette innovation offre de nombreux avantages dans divers domaines de la vie. En ce qui concerne la santé, elle est utilisée pour soutenir le diagnostic de maladies, explorer de nouvelles thérapies. Cette avancée technologique facilite la planification de la gestion des soins de santé. En outre, l’IA permet une intervention rapide en cas d’urgence médicale grâce à l’analyse prédictive.

Dans le secteur de la finance, l’IA est employée pour détecter les fraudes, évaluer les risques et gérer les portefeuilles. Dans les transports, elle facilite la planification des itinéraires les plus efficaces et renforce la sécurité des conducteurs et passagers.

Enfin, en ce qui concerne l’éducation, l’IA peut individualiser l’apprentissage pour chaque élève en fonction de ses besoins et de son rythme d’apprentissage. De plus, cela permet de concevoir des cours en ligne plus efficaces.