Internet est totalement pollué par l’IA : comment arrêter le massacre ?

Depuis le lancement de ChatGPT, le Web se retrouve envahi de contenus d’intelligence artificielle de piètre qualité, parfois même absurdes ! Ce constat pourrait avoir d’énormes impacts pour les utilisateurs d’Internet ! Découvrez ici les détails !

Depuis des lustres, on utilise Internet pour des recherches, pour faire des achats, etc. Toutefois, je dois admettre qu’il n’est plus très fiable depuis la prolifération de l’IA. En effet, on ne peut plus croire à toutes les informations que l’on trouve sur la toile. Par exemple, des amateurs de cueillette de champignons se sont laissés tenter en ligne par un livre de recettes à base de champignons sauvages. Malheureusement, le livre a été rédigé par ChatGPT et est allé jusqu’à recommander la consommation de champignons toxiques !

L’intelligence artificielle inonde Internet de contenu de mauvaise qualité !

La pollution du Web par l’IA générative est un phénomène très inquiétant. La génération de texte ou d’images avec l’IA est une solution simple, mais surtout peu coûteuse.

Néanmoins, on doit admettre que les contenus générés par ces outils ne sont pas toujours réalistes et sont souvent erronés. Et je trouve que cela correspond aux attentes des sites qui n’ont pas besoin de contenu de qualité, mais juste à générer des clics et des revenus.

Aujourd’hui, 54 % des publications longues sur LinkedIn sont générées par l’IA. Sur Facebook, des « photos » virales aux allures de reportages authentiques se multiplient. De plus, Wikipédia compterait une page sur vingt en partie écrite par ChatGPT.

Du côté de l’actualité, l’organisme américain NewsGuard a identifié 1 150 sites de médias à l’apparence crédible, mais totalement factice.

Et ce n’est pas tout ! Rien n’est épargné ! De nombreuses personnes se tournent vers l’IA pour écrire des commentaires, des publications sur X ou encore des avis Google.

Contenu généré par l’IA ? Une menace pour la visibilité des sources fiables ?

Produire des contenus IA est devenu un jeu d’enfant actuellement. En fait, ils se répandent rapidement et sans contrôle comme une espèce invasive. De plus, la quantité de ces contenus artificiels augmente à un rythme très rapide, ce qui fait qu’ils sont partout sur le Web.

De ce fait, il est de plus en plus difficile de trouver des informations fiables et authentiques. Si l’on suit ce rythme, l’IA risque de tout dévorer.

Aujourd’hui, environ 10 % du contenu en ligne provient de robots. Cependant, plusieurs experts envisagent que cette proportion pourrait devenir écrasante d’ici 2026. Cela va engendrer un flot de données confuses, des banalités approximatives ou biaisées. Pire encore, elle va conduire à l’affaiblissement généralisé du système.

En revanche, pour produire ces contenus, les modèles d’IA ont besoin de s’entraîner. Jusqu’à maintenant, ils ont puisé dans des articles de presse, des archives, des études scientifiques ou encore Wikipédia. Mais à mesure que leurs propres créations inondent Internet, ils vont finir par s’entraîner sur du contenu qu’ils ont eux-mêmes produit.

Par conséquent, les sources authentiques deviendront rares, et l’IA recyclera indéfiniment des informations secondaires, puis tertiaires. Cela va devenir un cercle vicieux d’appauvrissement qui pourrait précipiter l’effondrement du Web tel que nous le connaissons.

Je trouve plutôt inquiétant ce phénomène ! Avec le temps, je pense qu’il va être encore plus difficile de repérer le vrai du faux. Et vous, quel est votre avis ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.