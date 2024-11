Jésus 2.0 : seriez-vous prêt à confesser vos pensées à un Christ IA ?

Dans l’historique église Peterskapelle de Lucerne, une expérience inédite a surpris les visiteurs. Un stand unique propose aux croyants et curieux d’interagir avec un avatar IA représentant Jésus.

Baptisée Deus in Machina, cette installation artistique mêle spiritualité et technologie dans une approche étonnante.

Cette cabine technologique accueille les visiteurs souhaitant poser leurs questions ou partager leurs pensées. Équipée d’un écran vertical et d’un bouton bleu, elle permet d’interagir avec un Jésus IA dans plus de 100 langues. Cependant, l’Église précise que cette expérience n’est pas une alternative au sacrement de la confession, mais un moyen d’entamer un dialogue spirituel.

L’avatar numérique avertit les utilisateurs de ne pas divulguer d’informations personnelles. Les échanges, selon des témoins, sont davantage basés sur des questions réflexives que des réponses directes. Par exemple, face à des questions délicates comme la place des femmes dans l’Église, le Jésus IA renvoie à des passages bibliques avant d’inviter à une réflexion personnelle.

Une initiative qui fascine et interroge

Les visiteurs se montrent divisés face à cette expérimentation. Certains se disent impressionnés par les conseils reçus parce qu’ils se sentaient écoutés et réconfortés. D’autres considèrent l’installation comme un simple gadget. D’après Marco Schmid, assistant théologique de Peterskapelle, cette initiative visait surtout à engager un dialogue sur l’intégration de l’IA dans la religion.

Le projet a été conçu par l’église de Lucerne en partenariat avec le laboratoire de recherche sur les réalités immersives de la Haute École de Lucerne. Il s’inscrit dans une démarche d’ouverture envers les croyants non pratiquants ou sceptiques. Deus in Machina propose une réflexion sur l’avenir de la spiritualité et des nouvelles technologies.

Réactions contrastées, mais enrichissantes

Deux tiers des visiteurs affirment avoir vécu une expérience spirituelle, tandis que d’autres expriment des critiques. Marco Schmid rapporte néanmoins un intérêt grandissant pour l’initiative, particulièrement lors des conférences organisées autour du projet. Le dialogue instauré a permis des échanges fructueux sur les enjeux éthiques et théologiques de l’IA.

Le Jésus IA a été formée sur des contenus bibliques, spirituels et théologiques combinant perspectives historiques et modernes. Cependant, comme toute technologie, elle n’est pas exempte d’erreurs. Les responsables de l’église rappellent qu’elle peut parfois fournir des réponses absurdes ou imprécises.

Avec la fin de l’installation en octobre, Peterskapelle prévoit d’organiser un dialogue sur les résultats obtenus. Pour Marco Schmid, cette expérience pose les bases d’une réflexion sur l’utilisation future de l’IA dans la pastorale et la foi.

