Kylian Mbappé accusé d’avoir triché avec l’IA ! Tout savoir

La star du Real Madrid pensait sans doute publier une photo épique pour célébrer son but. Mais ce que les fans ont vu derrière lui a tout changé. Kylian Mbappé a-t-il mal maîtrisé l’IA ? Zoom sur cette polémique sur fond de retouche douteuse.

Kylian Mbappé vient de briller avec le Real Madrid en Coupe du monde des clubs. Un but sublime, marqué d’une retournée qui restera sûrement dans les annales. Pour immortaliser ce moment, l’attaquant publie une photo sur Instagram. Mais à l’arrière-plan, les supporters sont flous, déformés, presque générés à la va-vite. Très vite, les internautes flairent l’arnaque. L’image semble modifiée. Peut-être que Kylian Mbappé a utilisé un outil d’IA.

Kylian Mbappé a-t-il voulu enjoliver la réalité avec l’IA ?

Le 5 juillet dernier, lors d’un quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund. Ensuite, c’est 3-2 pour les Madrilènes. Et Kylian Mbappé, entré comme remplaçant, marque un but spectaculaire en retournée acrobatique.

Pour fêter ce moment, la star française publie une photo sur Instagram. On voit donc Kylian Mbappé en pleine action, au MetLife Stadium de New York. Mais les internautes, eux, n’ont pas seulement regardé le but. Ils ont scruté les détails.

Le fond de l’image, dont les tribunes, sont bien remplies. Toutefois, les silhouettes sont bizarres. Visages flous, corps déformés, motifs répétés… On dirait une scène sortie d’un vieux bug de jeu vidéo ou d’un rendu d’IA encore bêta.

Et bien sûr, les commentaires ont fusé. Certains moquent gentiment la mise en scène, d’autres s’agacent de cette tentative de tricherie de Kylian Mbappé.

Sur son dernier post Instagram, Kylian Mbappé a l’air d’avoir utilisé l’IA pour remplir les gradins du stade 😅🏟️ pic.twitter.com/9738AlPGt2 — Lives Foot (@livesfoot) July 7, 2025

Mauvais Photoshop ou IA foireuse ?

Ce qui intrigue, c’est que la photo n’a aucun crédit puisqu’aucun photographe n’a été mentionné. C’est juste une image sortie de nulle part, partagée à des millions de followers. Plusieurs théories circulent que Kylian Mbappé aurait utilisé une IA d’édition sur smartphone, ou un membre de son équipe aurait tenté un coup de bluff avec un outil mal réglé.

Sauf que là, on est loin de la qualité d’un ChatGPT Vision, de Google Gemini ou d’Adobe Firefly. Malgré tout, Kylian Mbappé n’a pas réagi. Et franchement, ce n’est pas une affaire d’État.

Le plus drôle dans tout ça, c’est que l’image originale reste introuvable. Peut-être que les gradins étaient vides. Certainement que quelqu’un a juste voulu remplir un peu l’ambiance. En tout cas, ça montre que même les superstars du foot comme Kylian Mbappé peuvent se prendre les pieds dans le tapis numérique.

Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Simple retouche ratée ou manipulation gênante ? Dites-le-nous en commentaire !

