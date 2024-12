L’IA vient de surpasser définitivement les météorologues humains : « c’est énorme »

Une fois encore, l’IA vient de pulvériser un domaine où les humains étaient les rois depuis des siècles. Prévoir le temps, cette science au mélange d’intuition et calculs complexes, a trouvé son maître. Il s’agit de Gencast, un outil signé DeepMind. Alors, préparez-vous à découvrir comment l’IA surpasse les météorologues humains.

La technologie est maintenant capable de prédire la météo plus précisément, plus rapidement, et pour une période plus longue. Et c’est exactement ce que vient de réaliser DeepMind avec son dernier outil, GenCast. Décrit comme une avancée majeure dans la revue Nature, cette IA laisse les météorologues humains sur le banc de touche.

D’après les scientifiques, « c’est comme si nous avions réalisé des décennies d’améliorations en un an. » Rien que ça. Ainsi, avec GenCast, la météo devient une prédiction fiable qui pourrait sauver des vies et changer la donne face aux défis climatiques.

Une IA qui cloue le bec aux météorologues !

Je me souviens quand Deepmind a annoncé GenCast ce 4 décembre. Et cette IA est une vraie claque technologique pour les météorologues. Contrairement aux systèmes classiques qui peinent à prédire précisément au-delà de 10 jours, cette IA peut aller jusqu’à 15 jours avec une précision jamais vue.

Today in @Nature, we’re presenting GenCast: our new AI weather model which gives us the probabilities of different weather conditions up to 15 days ahead with state-of-the-art accuracy. ☁️⚡



Here’s how the technology works. 🧵https://t.co/PWCNWbQnlU pic.twitter.com/6DTrmn64Jq Google DeepMind (@GoogleDeepMind) December 4, 2024

Kerry Emanuel, un grand ponte du MIT, l’a résumé parfaitement. « C’est une affaire importante » affirme-t-il. En plus, pouvoir prévoir des catastrophes naturelles avec 5 jours d’avance supplémentaire, c’est un jackpot en termes de vies sauvées et d’argent économisé. Par exemple, si vous recevez une alerte précoce pour un cyclone ou des pluies torrentielles, vous auriez tout le temps pour agir.

Ce que je trouve impressionnant avec GenCast, c’est son côté probabiliste. Au lieu de donner une réponse binaire comme « il va pleuvoir » ou « il fera sec », elle vous donne des probabilités claires. Notamment comme « 70 % de chances de pluie à 15h ».

Et devinez quoi ? Gencast n’a même pas besoin des superordinateurs géants qu’utilisent les centres météorologiques. Grâce à son design optimisé, cette IA tourne sur des machines plus petites et produit des prévisions très rapides.

DeepMind ne garde pas cette avancée pour elle

DeepMind affirme que Gencast pourrait aider à gérer les impacts du changement climatique. Prenez l’énergie éolienne, par exemple. Prévoir avec précision quand et où les vents souffleront peut améliorer la gestion des réseaux électriques.

Toutefois, un point noir persiste ! Ce sont les besoins énergétiques des IA comme celle-ci. Bien que DeepMind travaille à réduire cet impact, la question reste cruciale à une époque où chaque tonne de CO₂ compte.

Par ailleurs, DeepMind collabore également avec des centres comme l’ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques) pour partager son savoir-faire. Une IA qui aide toute une communauté scientifique à progresser, c’est beau, non ?

Et vous, que pensez-vous de Gencast ? Est-ce la fin des météorologues humains ou une collaboration prometteuse ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.