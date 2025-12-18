La France dévoile le coût environnemental de l’IA : les écolos tombent dans les pommes

Un régulateur français met des chiffres précis sur le coût environnemental de l’IA devenue incontournable. Il alerte sur ses effets collatéraux en matière de concurrence et d’accès à l’énergie.

Cette fois, ce ne sont ni les emplois ni la vie privée qui font débat sur l’IA, mais l’addition énergétique. Dans une étude très attendue publiée le 17 décembre, l’Autorité de la concurrence met noir sur blanc ce que beaucoup redoutaient déjà. Ainsi, l’IA coûte cher à la planète, et la facture pourrait exploser plus vite que prévu.

L’IA, une ogresse énergétique qui inquiète jusqu’aux régulateurs français

Aujourd’hui, les centres de données consomment déjà environ 1,5 % de l’électricité mondiale. Ce chiffre semble modeste, jusqu’à ce qu’on regarde la trajectoire. Selon l’Autorité de la concurrence, cette part pourrait au minimum doubler d’ici 2030, pour atteindre un pic estimé à 945 térawattheures sous l’effet de l’IA. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de plusieurs pays européens réunis.

La France n’est pas en marge de cette dynamique. Au début des années 2020, les datacenters français consommaient autour de 10 TWh par an. À l’horizon 2035, ce chiffre pourrait grimper entre 19 et 28 TWh, soit près de 4 % de l’électricité nationale. Pour sécuriser leurs besoins, les géants du numérique ont déjà pris les devants. Ils ont signé des contrats long terme pour de l’électricité renouvelable et nucléaire.

Par ailleurs, l’IA sollicite aussi fortement l’eau, les métaux rares et le foncier. En 2023, les centres de données français ont prélevé 600 000 m³ d’eau potable, un volume en hausse de 19 % par an. À cela s’ajoutent plus de 5 millions de mètres cubes nécessaires à la production d’électricité qui alimente ces infrastructures.

Énergie, concurrence et frugalité : la nouvelle bataille technologique

L’électricité représente entre 30 et 50 % des coûts d’exploitation d’un centre de données. L’accès à une énergie abondante et bon marché devient donc un avantage concurrentiel décisif. L’Autorité de la concurrence redoute que les mastodontes de la tech monopolisent les meilleurs contrats et ferment la porte aux nouveaux entrants.

Qui plus est, le contexte français rend la situation encore plus sensible. Fin 2025, le système historique d’accès régulé à l’électricité nucléaire disparaît. Il sera remplacé par des contrats de long terme directement négociés avec EDF, dont plusieurs opérateurs de datacenters ont déjà sécurisé une part. Le risque est alors une concurrence biaisée, fondée sur l’accès à l’énergie plutôt que sur la qualité des services.

L’étude met également en avant l’émergence de la frugalité comme nouveau critère de compétition. Modèles plus légers, infrastructures optimisées, transparence sur l’empreinte écologique… Ces choix attirent de plus en plus de clients et peuvent donner une chance aux acteurs plus modestes.

Toutefois, aujourd’hui, chacun calcule son impact à sa façon, quand il communique. L’Autorité appelle donc à des standards communs, comparables et fiables, pour éviter le greenwashing et permettre de distinguer les IA réellement sobres des promesses creuses. Sans règles claires, la révolution “verte” de l’IA risque bien de rester un simple argument marketing.

