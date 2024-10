Laissez libre cours à votre imagination avec les nouveaux outils d’édition IA de MidJourney

Le créateur d’images IA de MidJourney bénéficie désormais de nouvelles options d’édition majeures. Ces outils basés sur le Web vous permettront de modifier une image téléchargée via l’IA générative. Ils viendront surtout étendre les fonctionnalités exclusives et centrées sur Discord de MidJourney.



🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J’en profite

Cela fait un certain temps que les outils d’édition d’images par IA existent. Je pense que l’un des principaux points à améliorer avec ces outils est le fait que l’image créée est assez limitée. Pour y remédier, MidJourney propose ces nouveaux outils afin de permettre aux utilisateurs de modifier une image générée par un outil d’IA.

Que promettent ces nouveaux outils d’édition IA de MidJourney ?

MidJourney est sur le point de bouleverser l’histoire des outils de génération d’images IA. Grâce à ces outils, nous pouvons modifier les images au lieu de les laisser telles qu’elles sont à l’initiale.

Il existe plusieurs manières de modifier les images une fois que nous les avons téléchargées. Tout d’abord, il est possible de le zoomer ou dézoomer l’image. Nous pouvons également ajuster l’angle et jouer avec l’image sans passer par Discord, et ce, avec une seule commande.

Par ailleurs, nous pouvons retoucher les images avec un pinceau numérique. C’est surtout une solution qui permet d’effectuer des modifications beaucoup plus précises.

Enfin, je pense que la fonction Retexture est l’une des nouveautés les plus notables. Elle nous permet de modifier avec précision les couleurs et d’autres détails de l’image tout en gardant les objets et les formes de l’image intacts.

Des outils de plus en plus pratiques ? MidJourney prône l’accessibilité ?

Je dois admettre que la possibilité de manipuler aisément des images avec l’IA rendra l’utilisation de MidJourney encore plus attrayante pour les utilisateurs moyens. De plus, les nouveaux outils d’édition IA facilitent grandement la retouche photo.

Les outils de génération d’images IA sont de plus en plus courants aujourd’hui, MidJourney souhaite ainsi se démarquer pour son accessibilité.

Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi d’abandonner Discord comme unique point de vente. Et ce, malgré le fait qu’il reste un centre majeur pour les créations de l’entreprise.

MidJourney ne souhaite pas être laissé de côté, car certains utilisateurs ne souhaitent tout simplement pas s’inscrire sur Discord.

MidJourney veut-elle devenir accessible, mais à quel prix ?

Certes, MidJourney souhaite devenir plus accessible, mais il est conscient que l’utilisation de ces outils a une certaine limite.

D’autant plus que les questions relatives à l’éthique de la création et la modification des images d’IA ont suscité des débats houleux. Cela a même été à l’origine de poursuites judiciaires et d’autres disputes.

Comment trouvez-vous ces nouveaux outils ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.