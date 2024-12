[VIDÉO] Créer une landing page en 60 secondes : C’est possible avec Bolt.new !

Dans cette vidéo, on vous dévoile comment utiliser Bolt.new, une intelligence artificielle innovante, pour concevoir des landing pages en seulement une minute. Cet outil qui s’adresse autant aux non-initiés qu’aux professionnels pourrait bien révolutionner votre façon de créer des pages Web.

Découvrez comment cet outil peut générer des pages et des applis fonctionnelles (et attrayantes) en moins de 60 secondes. La solution est adaptée à tous les secteurs d’activité. Et le mieux dans tout cela, c’est que vous n’avez besoin d’aucune compétence en codage. L’IA fait tout à votre place. Tout ce qu’il vous faut, c’est une idée.

Avec son interface intuitive, Bolt.new rend la création de sites Web et d’applications accessible à tous. C’est facile à prendre en main et la génération est ultra-rapide. Et ce n’est pas tout : l’outil offre également un large spectre de possibilités pour développer tout type d’applis, y compris des jeux, avec la même facilité.

Regardez la vidéo pour découvrir et explorez tout ce que Bolt.new a à vous offrir. Abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à d’autres tutos et hacks toujours autour de l’IA. Enfin, n’oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.