555 000 dollars par an pour penser au pire, tous les jours. OpenAI recrute un “head of preparedness”, un poste officiellement dédié à la sécurité de l’IA, officieusement chargé de rendre ses risques acceptables pendant que la course aux milliards s’accélère. Entre garde-fou technique, paratonnerre juridique et funambule sous pression, ce métier révèle surtout une chose: le danger n’est plus un accident de l’IA, il fait désormais partie du produit.

Il y a des annonces d’emploi qui font rêver, et d’autres qui donnent envie de vérifier trois fois que le détecteur de fumée fonctionne.

Quand Sam Altman décrit lui-même un poste comme “stressant” et précise qu’on y est plongé “directement dans le grand bain”, ce n’est pas une figure de style LinkedIn. C’est un avertissement.

OpenAI cherche un “head of preparedness”, un responsable chargé d’anticiper les dégâts potentiels de l’IA. Salaire affiché : environ 555 000 dollars par an. Mission officieuse : réfléchir en permanence à la meilleure manière d’éviter que tout parte complètement de travers, sans jamais freiner la machine.

Le paradoxe est posé dès la première ligne. Être payé une fortune pour imaginer le pire, pendant que l’entreprise accélère comme si le futur devait arriver hier.

“Preparedness”, ou l’art de rendre le danger fréquentable

We are hiring a Head of Preparedness. This is a critical role at an important time; models are improving quickly and are now capable of many great things, but they are also starting to present some real challenges. The potential impact of models on mental health was something we… — Sam Altman (@sama) December 27, 2025

Le mot est élégant, presque rassurant. La preparedness, chez OpenAI, désigne ce programme chargé de vérifier que les modèles “se comportent comme prévu dans le monde réel”.

Dit autrement, il s’agit de construire des garde-fous, des cadres d’évaluation et des stratégies de mitigation pour des systèmes dont on sait déjà qu’ils surprennent leurs propres créateurs.

Le détail important, celui que l’annonce ne souligne jamais frontalement, c’est que la preparedness ne vise pas à supprimer le risque.

Elle vise à le qualifier, à le mesurer, à le contenir dans des proportions acceptables. Ce n’est pas une assurance tous risques. C’est un calcul permanent entre ce qui peut être toléré et ce qui devient trop embarrassant, juridiquement ou médiatiquement.

Si l’objectif était réellement de ne jamais causer de tort, la solution serait triviale : retirer les produits du marché. Mais ce scénario-là n’intéresse personne.

Quand l’IA déraille déjà dans le monde réel

Le plus ironique, dans cette promesse de modèles “qui se comportent comme prévu”, c’est que les exemples contraires s’accumulent déjà. ChatGPT continue d’halluciner dans des documents juridiques.

Des centaines de plaintes ont été déposées auprès de la Federal Trade Commission. Des utilisateurs décrivent des impacts sur leur santé mentale. Des images banales se transforment en deepfakes sexuels en quelques prompts malveillants.

Même Sora, vitrine technologique d’OpenAI, a dû se faire amputer de certaines capacités après que des utilisateurs se sont amusés à faire dire n’importe quoi à Martin Luther King Jr.. Le futur n’est pas hypothétique. Il est déjà là, imparfait, instable et parfois franchement gênant.

Dans ce contexte, recruter un responsable du “danger de l’IA” ressemble moins à une anticipation qu’à une tentative de reprise de contrôle a posteriori.

L’argument magique de l’abus utilisateur

Quand ces problèmes remontent jusqu’aux tribunaux, une ligne de défense revient systématiquement : l’abus. Si un modèle dérape, ce n’est pas parce qu’il est mal conçu, mais parce qu’il a été utilisé en violation des règles. Dans l’affaire liée à la mort d’Adam Raine, OpenAI a évoqué cette possibilité dans ses documents juridiques.

La preparedness devient alors un outil stratégique. Il ne s’agit plus seulement de sécurité technique, mais de démontrer que l’entreprise a fait “tout ce qu’elle pouvait raisonnablement faire”.

Le rôle consiste à bâtir un récit crédible où le risque est reconnu, encadré, documenté. Suffisamment, en tout cas, pour limiter la responsabilité légale quand l’inévitable se produit.

Imaginer les catastrophes de technologies qui n’existent pas encore

La description du poste précise que le responsable devra “faire évoluer le cadre de preparedness à mesure que de nouveaux risques, capacités ou attentes externes émergent”.

Traduction brutale : il faut imaginer comment des produits futurs pourraient nuire à des individus ou à la société, avant même qu’ils soient conçus.

C’est un travail de prospective anxieuse. Identifier des capacités indésirables, concevoir des mécanismes de mitigation, définir des seuils d’acceptabilité.

Tout cela pendant que les équipes produit poussent pour sortir des versions plus puissantes, plus rapides, plus intégrées dans la vie quotidienne.

Le responsable du danger n’avance jamais sur terrain stable. Il cartographie un champ de mines pendant que les mines sont encore en train d’être fabriquées.

Sécuriser sans jamais ralentir

La difficulté devient presque absurde quand on la met en regard des ambitions financières. Sam Altman l’a laissé entendre sans détour : OpenAI vise un saut de revenus spectaculaire, de plus de 13 milliards de dollars aujourd’hui à 100 milliards en moins de deux ans. Produits grand public, appareils physiques, IA capable “d’automatiser la science”. Tout doit aller vite, très vite.

Dans ce contexte, le responsable de la preparedness est celui qui doit sécuriser sans freiner, alerter sans bloquer, prévenir sans dire non.

Il n’est pas là pour appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence. Il est là pour s’assurer que le train continue d’avancer, même si les rails sont encore en train d’être posés.

La comparaison avec Walt Disney, en termes de revenus attendus, donne la mesure de la pression. On ne demande pas à ce poste d’être un garde-fou héroïque. On lui demande d’être compatible avec une croissance industrielle.

Un métier impossible, mais révélateur

Être “responsable du danger de l’IA”, ce n’est pas sauver le monde. C’est accepter que le danger fasse partie du produit, et travailler à le rendre gérable, défendable, présentable. Ce poste n’existe que parce que la question n’est plus “faut-il y aller ?”, mais “jusqu’où peut-on aller sans que ça explose trop fort ?”.

En ce sens, c’est peut-être l’un des métiers les plus stressants du monde. Non pas parce qu’il demande une vigilance permanente, mais parce qu’il incarne une tension que personne n’a encore résolue.

Continuer à déployer des technologies aux effets imprévisibles, tout en affirmant que tout est sous contrôle. Trouver l’équilibre entre innovation et responsabilité, quand l’une vit de la vitesse et l’autre de la retenue.

Le poste de head of preparedness ne dit pas seulement quelque chose d’OpenAI. Il raconte notre époque. Une époque où l’on ne cherche plus à éliminer le risque, mais à apprendre à vivre avec, tant qu’il reste compatible avec le business plan.

