Le Titan 2, un téléphone atypique à connaître

Oubliez les écrans lisses et les gestes glissés : le Titan 2 débarque avec un clavier physique, une allure brute et une promesse claire de productivité. À 269 $, ce smartphone ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais seulement à ceux qui veulent autre chose. Pensé pour écrire, conçu pour durer, il intrigue autant qu’il divise. Nostalgie ou révolution discrète ? Ce téléphone atypique pourrait bien être le chaînon manquant entre passé tactile et futur fonctionnel.

Un retour inattendu au clavier physique

Choisir un clavier physique à l’heure du tout-tactile intrigue et interpelle. Le Titan 2 capitalise sur cet atout pour séduire les utilisateurs à la recherche de précision et de confort d’écriture. Cette approche contraste fortement avec une offre dominée par des interfaces entièrement tactiles, souvent standardisées et peu personnalisables.

La stratégie de différenciation repose sur la capacité à faire revivre l’expérience d’un téléphone portable robuste, avec des fonctionnalités modernes. Son design anguleux repose sur un châssis renforcé. Ce modèle affiche le strict nécessaire sur un écran IPS TFT de 4,5 pouces, protégé par un verre trempé. Le clavier QWERTY rétroéclairé est intégré sous l’écran, avec des touches physiques bien espacées pour une saisie rapide et précise.

Fiche technique du smartphone

Modèle : Titan 2

: Titan 2 Fabricant : Unihertz

: Unihertz Prix : Environ 370 € (précommande à 269 $ / prix public à 399,99 $)

: Environ 370 € (précommande à 269 $ / prix public à 399,99 $) Coloris disponibles : Noir, Bleu

: Noir, Bleu Système d’exploitation : Android 15

: Android 15 Processeur : MediaTek Dimensity 7300 (8 cœurs, 2,6 GHz)

: MediaTek Dimensity 7300 (8 cœurs, 2,6 GHz) GPU : ARM Mali-G615 MC2

: ARM Mali-G615 MC2 RAM : 12 Go LPDDR4X

: 12 Go LPDDR4X Stockage : 512 Go (non extensible)

: 512 Go (non extensible) Écran principal : IPS TFT 4,5″, 1440 × 1440 px, 453 ppp

: IPS TFT 4,5″, 1440 × 1440 px, 453 ppp Clavier : Physique QWERTY rétroéclairé

: Physique QWERTY rétroéclairé Caméras arrière : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Caméra frontale : 32 MP

: 32 MP Batterie : Li-Po 5050 mAh

: Li-Po 5050 mAh Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, infrarouge

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, infrarouge Sécurité : Capteur d’empreintes latéral

: Capteur d’empreintes latéral SIM : Double nano SIM

: Double nano SIM Dimensions : 137,8 × 88,7 × 10,8 mm

: 137,8 × 88,7 × 10,8 mm Poids : 235 g

Quelle est la vraie cible du Titan 2 ?

Pour beaucoup, le clavier physique évoque des souvenirs marquants liés aux premiers téléphones portables. Certains s’en souviennent pour la rapidité de saisie dans les messages professionnels, d’autres pour le lien affectif avec une époque plus intuitive du mobile. Le Titan 2 s’inscrit dans cette mémoire collective. Il reprend un format longtemps abandonné, là où des marques comme BlackBerry, Palm ou Nokia E-Series dominaient le marché grâce à la saisie physique.

Aujourd’hui, la plupart des fabricants ont choisi le tout-tactile comme standard incontournable. Cela dit, Unihertz refuse cette tendance et propose une alternative assumée avec le Titan 2. Ce smartphone ne cherche pas à séduire tout le monde, il répond à une attente précise. Il s’adresse à ceux qui veulent retrouver une interaction directe, sans compromis ni artifices. Le constructeur fait du clavier un outil central pensé pour l’efficacité et la maîtrise de l’usage. Son smartphone ne s’adresse clairement pas à tous, mais à ceux qui recherchent une expérience fonctionnelle, précise et sans compromis.

Pour les utilisateurs en quête d’efficacité

Les journalistes mobiles, les professionnels de terrain, les adeptes de la saisie rapide ou les utilisateurs lassés des claviers virtuels y trouvent une réponse concrète à leurs besoins. Le Titan 2 ne cherche pas à séduire par le design ou la finesse, mais par l’efficacité. Il embarque Android 15, une version encore rare, avec une interface épurée, des fonctions de sécurité renforcées et une compatibilité 5G mondiale. Ce positionnement volontairement atypique fait du Titan 2 un outil de niche.

Dans de nombreux pays du tiers monde, les téléphones à touches restent très demandés pour leur simplicité, leur autonomie et leur robustesse. Des marques chinoises comme Itel, Tecno, G-Tide, QMobile ou Symphony dominent ce segment avec des modèles à moins de 20 €, souvent équipés de double SIM, lampe torche et radio FM. Ces appareils sont encore largement distribués en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Ce marché discret, mais stable continue de générer des millions d’unités vendues chaque année.

À tous ceux qui préfèrent la productivité

L’orientation vers la productivité n’est pas anodine. Beaucoup redécouvrent, grâce au clavier physique, le plaisir et le rythme de création de contenus, qu’il s’agisse de courriels ou de dossiers texte complexes. Les retours haptiques procurés par chaque pression rassurent et réduisent les erreurs de frappe, là où la correction automatique montre parfois ses limites sur les écrans capacitifs.

S’ajoute à cela la praticité lors de la prise de notes rapide en extérieur ou pendant les déplacements. Le Titan 2 est équipé d’un capteur d’empreintes digitales latéral, d’un port infrarouge, d’un GPS, d’un NFC, et d’une double SIM compatible 5G mondiale. Il fonctionne sur les bandes SA/NSA/Sub6, ce qui le rend utilisable dans la plupart des régions du monde.

À un marché de niche encore à développer

À 269 $ en précommande, le Titan 2 s’inscrit dans une gamme tarifaire considérée comme accessible pour un terminal innovant. Il mise sur sa robustesse et ses fonctionnalités utiles. Alors que la plupart des nouveautés dépassent aisément les 400 $, voire 900 $, ce smartphone choisit de maîtriser les coûts sans sacrifier la qualité d’assemblage ni la richesse fonctionnelle.

Outre le fait d’avoir un clavier nostalgique, le Titan 2 a toute la configuration d’un smartphone moderne. Il embarque 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce sont des spécificités rares pour un portable de 250 euros. La batterie Li-Po de 5050 mAh assure une autonomie prolongée, avec une gestion optimisée des ressources grâce au processeur MediaTek Dimensity 7300. Ce dernier permet une fluidité d’usage, même en multitâche ou en navigation GPS prolongée

Qu’est-ce qui change premier Titan ?

Prévu pour l’automne 2025, le Titan 2 marque une évolution nette par rapport au modèle précédent sorti en 2019, le Titan 1. Si ce dernier avait posé les bases d’un smartphone robuste à clavier physique, le nouveau venu affine l’expérience en profondeur. Le clavier reste central, mais gagne en ergonomie et en rétroéclairage, offrant une saisie plus rapide et plus confortable.

Le Titan 2 adopte Android 15, contre Android 9 sur son prédécesseur, et embarque un processeur Dimensity 7300, bien plus performant que le Helio P60 du premier modèle. La mémoire vive passe de 6 Go à 12 Go, et le stockage quadruple, atteignant 512 Go. L’écran, toujours carré, gagne en finesse et en lisibilité, tandis que le design devient plus compact et moins massif.

Le poids est réduit à 235 g, contre plus de 300 g auparavant, ce qui améliore la prise en main sans sacrifier la robustesse. L’appareil photo principal évolue également, avec un capteur de 50 MP contre 16 MP sur le Titan 1. L’autonomie reste solide, mais la batterie est plus légère et mieux intégrée.

Côté prix, le Titan 2 est proposé à 269 $ en précommande, soit bien en dessous du tarif initial du Titan 1, qui avoisinait les 340 €. Ce nouveau modèle conserve l’ADN productif de la série, mais répond également aux standards modernes.

Le retour au clavier physique : une stratégie comme une autre ?

Le Titan 2 ne cherche pas à rivaliser avec les géants du secteur sur le terrain du spectaculaire. Il s’inscrit dans une logique différente. La marque mise sur la fonctionnalité et la précision. Samsung, de son côté, poursuit sa stratégie d’innovation visuelle avec ses écrans pliables, qui transforment l’usage mobile en une expérience immersive. D’autres marques chinoises comme Xiaomi, Realme ou Honor concentrent leurs efforts sur la batterie, la vitesse de recharge et la gestion thermique. Chacun trace sa voie, mais peu osent remettre en question le règne du tout-tactile.

Unihertz adopte une posture volontairement marginale. Le Titan 2 conserve un clavier physique, non pas comme un accessoire nostalgique, mais comme un outil central. Cette orientation répond à une demande réelle, portée par des utilisateurs qui privilégient la saisie rapide, la robustesse et le contrôle. Le téléphone ne multiplie pas les capteurs ni les animations, il simplifie l’interaction.

Ce choix stratégique attire une communauté fidèle. Les professionnels de terrain, les journalistes mobiles et les technophiles en quête d’efficacité trouvent dans le Titan 2 une réponse concrète à leurs besoins. L’appareil propose un système d’exploitation mobile récent, une connectivité moderne et une autonomie solide, sans céder aux artifices du design.

Le Titan 2 ne vise pas le grand public. Il s’adresse à ceux qui refusent les standards imposés par les tendances. En valorisant l’ergonomie, la durabilité et la cohérence, Unihertz rappelle que l’innovation peut naître d’un retour aux fondamentaux. Ce positionnement audacieux ouvre une voie alternative dans un marché saturé par la course à la nouveauté.

L’approche communautaire reste un point positif

L’un des aspects les plus marquants autour du Titan 2 reste la forte implication communautaire durant sa conception. Le recours à Kickstarter a permis de fédérer les passionnés et de recueillir des retours directs afin d’ajuster les dernières finitions. De nombreuses préférences ont pu être intégrées avant la mise en production, garantissant ainsi une adéquation parfaite entre attentes et réalisation.

Cette co-création dynamise la confiance autour du projet et encourage un sentiment d’appartenance : chaque contributeur devient un ambassadeur potentiel, motivé par la conviction d’avoir participé à un projet vraiment tourné vers l’utilisateur final. Cela explique en partie l’accueil chaleureux observé dès la livraison des premiers exemplaires

