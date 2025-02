Marre des écrans tactiles ? Voici un clavier physique pour votre smartphone Android !

De nos jours, les écrans tactiles sont partout. Mais visiblement, ils ne font pas l’unanimité ! Trop lisses, pas assez réactifs, etc… Vous en avez marre de lutter avec votre clavier virtuel ? Cette fois-ci, une solution existe : Clicks propose un clavier physique pour votre smartphone Android.

Personnellement, je trouve que taper sur un écran tactile n’est pas toujours agréable. Certes, c’est pratique, mais franchement, qui n’a jamais pesté contre les fautes de frappe ou la correction automatique qui écrit n’importe quoi ?

Heureusement, Clicks propose une solution simple et efficace : clavier physique. Inspiré des légendaires BlackBerry, ce gadget promet une frappe plus rapide, plus précise et surtout plus agréable. De plus, il offre un rétroéclairage idéal pour taper même dans le noir.

Alors, plutôt que de galérer avec un clavier tactile, pourquoi ne pas retrouver le plaisir d’écrire sans efforts ?

Un clavier physique, pourquoi ça change tout ?

Alors que de nombreux accessoires se limitent à quelques appareils, Clicks a pensé à plusieurs utilisateurs. Ce clavier est compatible avec plusieurs smartphones Android récents. Il fonctionne avec les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro, le Samsung Galaxy S25, et aussi avec les Motorola.

Il n’y a pas que la frappe qui compte : Clicks a aussi pensé à tout pour ne pas gêner l’utilisation quotidienne de votre smartphone Android.

Par exemple, l’étui se connecte directement via USB-C et ne nécessite pas de batterie supplémentaire. Cela signifie qu’il puise son énergie directement dans le téléphone, sans gêner son autonomie.

En revanche, pas de panique pour la recharge ! Vous pouvez brancher votre chargeur sans avoir à retirer l’étui. Certains modèles, comme les Pixel 9, disposent même d’un réseau magnétique puissant qui permet d’utiliser les chargeurs sans fil sans problème.

Sinon, pour ceux qui utilisent un smartphone pliable, Clicks a tout prévu ! La version pour Motorola Razr fonctionne aussi bien avec l’écran principal qu’avec l’écran externe. Une vraie révolution pour ceux qui jonglent entre les deux affichages.

Et puis, le design du clavier a été travaillé pour offrir une frappe agréable. Les touches sont légèrement inclinées, ce qui améliore la précision. C’est pourquoi taper devient instinctif et naturel, même après des années sur un écran tactile.

Déjà disponible en précommande… Mais pas pour longtemps !

Et si vous pouviez enfin retrouver le plaisir de taper sans erreurs ? Bonne nouvelle : Clicks est déjà en précommande pour plusieurs modèles Android. Citons les Google Pixel 9 et 9 Pro, le Samsung Galaxy S25 et le Motorola Razr Plus 2024.

Le prix de lancement est fixé à 99 dollars. Mais attention ! Après le 21 mars, il passera à 139 dollars. Autant dire qu’il vaut mieux en profiter tant que l’offre est disponible.

Lorsque vous passez commande, la date d’expédition dépend du modèle choisi. Par exemple, les versions pour Pixel seront expédiées fin avril. Les modèles pour Motorola arriveront fin mai. Enfin, ceux pour le Galaxy S25 seront envoyés en juin.

Mais je me demande si tout le monde appréciera ce retour aux claviers physiques. Est-ce que ça ne risque pas de sembler trop encombrant pour certains ? Est-ce que vous, vous seriez prêt(e) à essayer ce type d’accessoire ?

