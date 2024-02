Alerte sécurité : Vos empreintes digitales clonées par des pirates ?

Attention ! Une nouvelle menace pèse sur la sécurité de nos données. Il s’agit de la capacité des pirates à reproduire les empreintes digitales par le son.

PrintListener, une avancée inquiétante, permet aux pirates de cloner vos empreintes digitales juste avec le son de vos doigts sur un écran tactile. Conçu par des chercheurs chinois et américains, ce logiciel expose les failles de sécurité jusqu’ici méconnues dans les systèmes biométriques.

Le clonage Sonore des empreintes digitales

L’émergence d’un logiciel nommé PrintListener a ébranlé les fondements de la sécurité biométrique. Ce programme, capable de reproduire les empreintes digitales à partir des bruits émis par les doigts sur un écran tactile, représente une faille majeure. Les chercheurs ont révélé que, suite à leurs tests, PrintListener pouvait réussir à cloner jusqu’à 27,9 % des empreintes partielles et 9,3 % des empreintes complètes après seulement cinq tentatives. Et cela, au niveau de sécurité le plus élevé, avec un taux d’acceptation des erreurs (FAR) de 0,01 %.

Cette découverte souligne une vulnérabilité critique dans la sécurité biométrique, longtemps considérée comme infaillible. Les pirates, armés de cette technologie, pourraient potentiellement accéder à des comptes sécurisés, mettant en péril des informations personnelles et financières.

Le principe de PrintListener est à la fois simple et complexe. Le logiciel analyse les sons produits par le frottement des doigts sur l’écran. Il peut, à partir de là, reconstituer une empreinte digitale.

Ce qui est encore plus alarmant, c’est la facilité avec laquelle ces sons peuvent être capturés. Des actions quotidiennes, comme passer un appel en haut-parleur via une application populaire, peuvent exposer vos empreintes digitales. Les cybercriminels pourraient exploiter cette faille sans que vous ne vous en rendiez compte.

Désormais, il ne s’agit plus seulement de protéger les données numériques, mais aussi de se méfier des environnements sonores susceptibles de compromettre notre intégrité biométrique.

Un marché en pleine expansion, une cible de choix

La menace que représente PrintListener prend une dimension encore plus inquiétante au regard de la croissance prévue du marché de l’authentification par empreintes digitales. Selon Tom’s Hardware, ce marché devrait atteindre près de 100 milliards de dollars d’ici 2032. Cette expansion témoigne de l’importance croissante des empreintes digitales dans les systèmes de sécurité.

Les implications pour la sécurité biométrique

Pour l’instant, aucune attaque utilisant cette méthode n’a été rapportée. Néanmoins, le potentiel de cette technologie pour les cybercriminels est indéniable. La biométrie, et notamment les empreintes digitales, représentait l’avenir de la sécurité. Cependant, cette nouvelle vulnérabilité pourrait remettre en question leur fiabilité.

Le marché de l’authentification par empreintes digitales est en pleine expansion et pourrait atteindre des sommets dans les années à venir. Cette croissance attire inévitablement l’attention des pirates, désireux de détourner cette technologie à leur avantage. Il devient donc crucial de repenser notre approche de la sécurité biométrique pour anticiper et contrer de telles menaces.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.