Intel et BlackBerry QNX simplifient l’industrie 5.0

BlackBerry Limited a annoncé une avancée majeure dans le domaine de l’automatisation industrielle 5 novembre 2024 à Warterloo, Canada. Avec Intel Corporation, ils ont conçu une plateforme de sécurité fonctionnelle, définie par logiciel. Cette solution promet de simplifier et de sécuriser le développement des systèmes industriels pour les fabricants. Une innovation qui s’inscrit pleinement dans l’ère de l’industrie 5.0.

Réponse à l’évolution de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle connaît un tournant avec l’intégration de systèmes collaboratifs où humains et machines travaillent côte à côte. Ces évolutions imposent des exigences de sécurité toujours plus rigoureuses. Le respect des normes, telles que l’IEC 61508, est devenu un impératif. Cette certification assure que les applications robotiques et systèmes industriels garantissent la sécurité fonctionnelle (FuSa) durant tout leur cycle de vie.

BlackBerry QNX est un pionnier reconnu pour la sécurité et la fiabilité de ses systèmes embarqués en temps réel. Il s’associe à Intel pour offrir une solution adaptée à ces défis. Grant Courville, SVP Product & Strategy chez BlackBerry QNX, précise : « La collaboration entre Intel et BlackBerry QNX offre au marché une plateforme matérielle/logicielle certifiée IEC 61508 SIL 3 qui va simplifier le développement et la livraison de systèmes sûrs et sécurisés par les fabricants. »

Plateforme sécurisée pour accélérer l’innovation

La nouvelle plateforme repose sur le système d’exploitation QNX OS, certifié selon la norme IEC 61508 SIL 3. Grâce à cette base matérielle et logicielle unifiée, les industriels pourront rationaliser l’architecture de leurs applications. Cela représente un gain de temps considérable et des économies en matière de certifications et de redondance matérielle.

Ricky Watts, Directeur Principal des solutions de fabrication chez Intel, ajoute : « Intel a une longue histoire avec QNX pour aider les clients à construire des solutions fiables et sûres. Nous étendons maintenant notre riche collaboration à l’automatisation industrielle. Cette collaboration vise à garantir la conformité des composants matériels et logiciels, afin de permettre aux fabricants d’obtenir plus facilement les certifications pour leurs innovations industrielles, plus rapidement et à moindre coût. »

Développement plus rapide et plus sûr des environnements industriels

Cette avancée s’inscrit dans une volonté de faciliter la transition vers des environnements industriels plus complexes et collaboratifs. Le système intégré proposé par BlackBerry QNX et Intel promet de répondre aux besoins croissants en matière de sécurité et de rendre le processus de certification plus abordable. Un webinaire qui détaille les avantages de cette plateforme a eu lieu le 12 novembre. L’événement était une occasion d’explorer cette solution. Elle révolutionne la sécurité des systèmes critiques et ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie 5.0. Ensemble, BlackBerry QNX et Intel redéfinissent les normes de l’automatisation industrielle. Ils visent à offrir aux fabricants les outils pour une innovation en toute sécurité. Je trouve que c’est un pas de plus vers un avenir où la collaboration entre l’homme et la machine sera plus efficace et plus sûre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

