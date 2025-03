MWC 2025 : cet aimant Xiaomi transforme votre smartphone en appareil photo !

Xiaomi révolutionne la photo sur smartphone avec un concept impressionnant. En effet, cette entreprise d’électronique chinoise a choisi d’intégrer des lentilles magnétiques à son smartphone ! Découvrez ici les détails de cette innovation.

Xiaomi est l’une des stars du Mobile World Congress 2025. Le géant chinois multiplie ainsi les innovations, dont sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra.

Il présente également son impressionnante voiture électrique SU7 Ultra. Mais le plus spectaculaire est son objectif photo original. Notons que la photographie a toujours joué un rôle clé dans les smartphones de la marque, et sa dernière idée confirme sa volonté de redéfinir ce segment. Sur son stand, Xiaomi dévoile un concept intitulé « Modular Optical System » ou Système Optique Modulaire. C’est quoi exactement ?

Qu’est-ce que le concept « Modular Optical System » ?

Ce concept, nommé « Modular Optical System », n’est pas un simple gadget à fixer sur la caméra existante. Il s’agit d’un module autonome doté de son propre capteur, qui s’intègre directement au smartphone.

Nous avons eu l’occasion de le découvrir de près lors d’une démonstration sur un Xiaomi 15 modifié. Et franchement, je dois avouer que cela donne vraiment envie d’en savoir plus.

Effectivement, le fonctionnement est assez ingénieux. L’objectif se fixe à l’arrière du téléphone grâce à un système magnétique inspiré du Qi2 (similaire au MagSafe d’Apple). Mais celui de Xiaomi est accompagné de deux petites broches pour sécuriser la connexion.

Une fois en place, il puise son énergie de la batterie du téléphone et communique avec lui via une technologie propriétaire appelée LaserLink.

Le résultat ? Il s’intègre parfaitement à l’application photo, avec tous les modes et même ceux qui sont optimisés par Leica, qui sont d’ailleurs facilement accessibles. Lors de mon bref test, j’ai trouvé l’expérience fluide, même si ce n’était encore qu’un prototype.

Un capteur plus grand et une optique plus avancée

Sur le plan technique, Xiaomi ne plaisante pas. Ce module intègre un capteur Light Fusion X Micro Four Thirds de 100 mégapixels. Je dois admettre que c’est un véritable monstre comparé aux capteurs habituels des smartphones, même les plus performants.

Pour vous donner une idée, c’est le genre de taille qu’on trouve dans des appareils photo professionnels et non pas dans nos poches. L’objectif est d’ailleurs de 35 mm f/1,4 et offre une ouverture variable jusqu’à f/11.

C’est d’ailleurs ce qui nous permet de jouer avec la lumière comme un pro, directement depuis l’appli en mode manuel.

Lors du test de l’autofocus, j’ai constaté qu’il fonctionne en douceur, et la mise au point manuelle est précise grâce à une bague qui émet un léger clic à chaque ajustement.

Alors, est-ce que ce gadget de Xiaomi vous intéresse ? Est-ce que vous avez hâte de l’utiliser ? Partager votre avis dans les commentaires !

