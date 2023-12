Xiaomi dévoile sa voiture électrique : le roi du gadget chinois peut-il tuer Tesla ?

Xiaomi lance sa propre voiture électrique ! Le SU7 est enfin dévoilé, et crée la surprise avec de très belles promesses. Le géant chinois de l’électronique va-t-il détrôner Tesla ? Découvrez tout ce que vous devez savoir !

Quand vous entendez « Xiaomi », vous pensez probablement à des smartphones bon marché, des télévisions ou des bracelets connectés au fonctionnement approximatif.

Depuis sa fondation en 2010, la firme chinoise basée dans le quartier Haidian District de Pékin s’est imposée sur pratiquement tous les segments de l’électronique, de la trottinette au laptop en passant par la balance connectée.

Toutefois, jusqu’à présent, il restait un marché auquel elle ne s’était pas attaquée : la voiture électrique. C’est désormais chose faite.

Ce 28 décembre 2023, Xiaomi vient de dévoiler son premier véhicule intitulé SU7. Il s’agit d’une berline basée sur l’architecture Modena qu’elle a créée.

Ses moteurs électriques HyperEngine peuvent atteindre 21 000 rpm, et son châssis est directement estampé par des machines de moulage dont la force de serrage est de 9100 tonnes : c’est plus que celles de Tesla.

Les dimensions sont comparables à une BMW 5, avec 1440 millimètres de hauteur, 1963 millimètres de largeur et 4997 millimètres de long. Vous pouvez choisir entre trois coloris : bleu aqua, gris ou vert olive.

Cette voiture se déclinera en deux versions. Le SU7 à traction arrière avec moteur unique, et le SU7 Max à double moteur avec traction intégrale.

Une voiture conçue par l’élite mondiale de l’industrie automobile

Afin de réaliser ce projet, Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié. Elle a recruté des talents de l’industrie automobile mondiale, telle que Tianyuan Li à qui l’ont doit notamment la gamme iX et les concepts iVision de BMW.

Ce dernier s’est proposé pour diriger l’équipe de design, et a été rejoint par James Qiu qui a notamment travaillé sur Vision EQXX de Mercedes Benz. Plus tard, le vétéran de BMW Chris Bangle s’est joint à eux en tant que consultant de design.

Lors de l’événement de présentation, le CEO de Xiaomi Lei Jun a notamment mis en lumière le vaste espace disponible pour les jambes et dans les coffres : 517 litres à l’arrière, 105 litres à l’avant.

ll a aussi insisté sur les phares en forme de gouttes d’eau, qui ressemblent au caractère chinois signifiant « riz » et servant aussi de « mi » dans « Xiaomi ». En outre, le feu de stop arrière en forme de halo est constitué de 360 LED.

Malgré l’essor des commandes tactiles dans les voitures au cours des dernières années, les constructeurs ont réalisé que les utilisateurs préfèrent les boutons physiques.

Le SU7 proposera donc de tels boutons pour la clim ou l’ajustement des sièges. Une ligne de boutons pourra aussi être montée en option derrière l’écran central.

Autre point intéressant : les poignées de porte sont à moitié cachées, afin de faciliter leur utilisation par temps froid. Le genre de détail qui fait toute la différence !

HyperOS : un système de divertissement conçu par Xiaomi

Comme on pouvait s’y attendre de la part d’un géant du smartphone, Xiaomi a créé son propre système de divertissement HyperOS pour son véhicule.

Celui-ci est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8295 et démarre en 1,49 seconde. Il permet d’accéder à vos médias, d’ajuster les sièges, ou même de contrôler vos appareils Xiaomi via un écran 3K de 16.1 pouces.

En option, des tablettes Xiaomi Pad pourront être montées sur des ports magnétiques 22,5W derrière les appuie-têtes avant. L’interface utilisateur sur l’écran central peut aussi se diviser en trois fenêtres pour le multitâches.

Powerful performance and ultimate driving experience are at the heart of #XiaomiSU7. pic.twitter.com/5PfzRSBsKl — Lei Jun (@leijun) December 28, 2023

Vous pourrez caster l’écran de votre smartphone Xiaomi, et 23 haut-parleurs Dolby Atmos permettront de diffuser de la musique ou le son des vidéos.

Par ailleurs, l’écosystème Xiaomi CarlOT sera ouvert aux tiers. En guise d’exemple, Lei a cité un siège connecté capable de vous signaler si votre ceinture n’est pas attachée.

Les utilisateurs d’iPhone pourront également profiter de fonctionnalités comme la connectivité sans fil CarPlay et AirPlay, ou le montage d’iPad sur les appuie-têtes.

800 km d’autonomie, conduite autonome… le Tesla Model S détrôné ?

En termes de performances, Xiaomi affirme déjà avoir détrôné Tesla. Le SU7 Max offrira une distance maximale de 800 kilomètres selon le test chinois CLTC et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes. C’est mieux que le Tesla Model S et le Porsche Taycan Turbo.

Cela s’explique notamment par la batterie à haute tension 101kwH 800V fournie par le fabricant CATL. Elle offre une autonomie de 220 km pour 5 minutes de charge, 390 km pour 10 minutes, et 510 km en 15 minutes.

Cependant, le modèle de base n’autorisera qu’une charge à 400v pour sa batterie plus petite de 73,6kWh. La distance maximale sera donc limitée à 668 km.

Le SU7 proposera aussi des capacités de conduite autonome, grâce à la plateforme Xiaomi Pilot propulsée par un processeur Nvidia Drive Orin (deux pour la version Max) et un ensemble de capteurs.

Who wants to park their own car?#XiaomiSU7 pic.twitter.com/qXZvBLZNbS — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) December 28, 2023

Un Lidar sur le toit offre une portée visuelle de 200 mètres et une précision de pixel à 0,1 mètre près. Ceci permettra une meilleure détection des petits obstacles.

Les démos vidéo montrent que la voiture peut naviguer dans une rue animée malgré divers obstacles, et se garer en toute autonomie sur de petits emplacements. De plus, la firme promet que ses capteurs pourront résister à la neige et à la pluie.

Des tests de conduite autonome vont être menés dans plus de 100 villes chinoises au cours de 2024. Rappelons toutefois qu’on ignore quand le gouvernement autorisera le pilotage automatique dans tout le pays.

Vers un lancement en France ? Prix et date de sortie

À l’avenir, des mises à jour logicielles sont prévues et le futur moteur HyperEngine V8s pourra atteindre 27 200 rpm. Il est déjà prêt pour la production de masse et équipera les véhicules à partir de 2025.

L’entreprise annonce aussi une technologie de moteur de nouvelle génération basée sur la fibre de carbone, capable d’atteindre une vitesse ahurissante de 35 000 rpm. Elle ne sera toutefois pas prête avant plusieurs années…

Les prix des SU7 et SU7 Max n’ont pas encore été dévoilés par Xiaomi, mais ne vous attendez pas à du low cost. Et malheureusement, la commercialisation hors de Chine sera certainement plus tardive…