Les cyberattaques IA sont désormais la plus grande peur des entreprises

Les cyberattaques propulsées par l’IA tiennent les entreprises en haleine. Le rapport 2025 de Darktrace révèle des peurs bien réelles, mais aussi un élan pour une cybersécurité renforcée.

L’intelligence artificielle change la donne en informatique, mais pas toujours pour le mieux. Les cyberattaques orchestrées avec l’IA inquiètent les entreprises. Qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Le récent rapport sur l’état de la cybersécurité de l’IA de Darktrace étalent les chiffres. En 2025, la cybersécurité devient un terrain de jeu complexe.

Une peur grandissante des cyberattaques boostées par l’IA en hausse

Environ 78 % des directeurs informatiques, interrogés par Darktrace, avouent que les attaques portées par l’IA pèsent lourd sur leur organisation. L’étude, basée sur 1 500 professionnels dans 14 pays, note une augmentation de 5 % par rapport à 2024.

Les hackers utilisent cette technologie pour affiner leurs coups, du ransomware au phishing, en passant par les attaques Zero-day. Cette montée en puissance complique la tâche des équipes déjà sous tension. Les cybermenaces frappent plus vite et visent plus juste.

Toutefois, les entreprises ne restent pas les bras croisés face à ce déluge de cyberattaques IA. Près de 60 % des interrogés affirment avoir une cybersécurité assez solide pour riposter. Il s’agit d’un bond de 15 % en un an. Les outils d’IA dans les centres opérationnels de sécurité (SOC) gagnent du terrain. Pourtant, un hic persiste. La pénurie de talents freine les progrès. Sans experts pour manier ces technologies, les défenses risquent ainsi de craquer sous la pression.

L’IA, arme à double tranchant en cybersécurité

L’intelligence artificielle en soi n’est pas un problème, car elle aide aussi. En effet, 95 % des professionnels considèrent l’IA comme un levier pour accélérer leurs plateformes de sécurité. Mais un détail chiffonne. D’après Darktrace, seuls 42 % comprennent vraiment sa fonctionnalité dans leurs systèmes. Cette méconnaissance laisse des failles ouvertes aux cyberattaques IA. Pendant ce temps, les attaquants perfectionnent leurs méthodes et profitent d’un climat géopolitique tendu.

Le PDG de Darktrace, Jill Popelka, le résume bien. « L’IA rend les attaques plus précises et fréquentes. Les entreprises doivent protéger davantage d’employés et d’applications qui s’appuient sur cette technologie. » Mais sans recrutement ou formation, le compte n’y est pas encore. Parce qu’au final, il faut des têtes en plus des machines.

