Les faux témoignages IA tombent sous le couperet de la loi : la FTC intervient

La Federal Trade Commission (FTC) a officiellement interdit la publication de faux avis et critiques générés par l’intelligence artificielle (IA). Ces nouvelles règles visent à rétablir la transparence et restaurer la confiance sur le marché numérique.

Dès lundi, les nouvelles directives de la FTC sont entrées en vigueur avec l’objectif de sanctionner sévèrement les pratiques trompeuses. Toute entreprise diffusant des témoignages mensongers s’expose à des sanctions civiles. L’agence souhaite ainsi garantir que les consommateurs prennent des décisions d’achat éclairées, sans être manipulés par des critiques frauduleuses.

Le rôle de l’IA dans la désinformation commerciale

La décision s’attaque à l’utilisation abusive de l’IA dans les évaluations de produits. Les faux avis et critiques fabriquées par IA, signées par des auteurs fictifs avec des photos et biographies trompeuses sont désormais interdites. Des exemples récents ont révélé que certaines entreprises, comme AdVon Commerce, ont publié massivement ce type de contenu via des médias réputés, ce qui a nui à la transparence.

La FTC élargit également son champ d’action contre d’autres pratiques trompeuses. L’achat d’avis positifs, l’intimidation pour empêcher des critiques négatives, ou encore l’acquisition de faux abonnés sont désormais illégaux. Ces manipulations biaisent la perception des produits et créent une concurrence déloyale.

Conflits d’intérêts sous contrôle

Les nouvelles règles empêchent également les entreprises de solliciter des témoignages non divulgués de leurs partenaires ou collaborateurs. Un exemple courant est la gestion de sites d’avis présentés comme indépendants, mais en réalité contrôlés par des entreprises intéressées. La FTC veut mettre fin à ces manipulations pour rétablir une relation de confiance entre les entreprises et les consommateurs.

Pour Lina Khan, présidente de la FTC, ces mesures visent à protéger les consommateurs et à encourager la concurrence loyale. « Les faux avis font perdre du temps et de l’argent aux consommateurs et faussent la compétition », a-t-elle souligné. Grâce à cette régulation, le marché se débarrasse de pratiques trompeuses, au profit des acteurs honnêtes.

Ces directives représentent une avancée significative dans la lutte contre les avis frauduleux générés par l’IA, en renforçant la fiabilité des critiques en ligne. Pour ma part, j’ai déjà acheté un produit en me fiant à des avis flatteurs, pour finalement découvrir qu’il ne valait pas du tout ce qui était annoncé. J’espère que ces nouvelles mesures empêcheront d’autres consommateurs de vivre la même déception.

