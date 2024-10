Les promesses de l’IA s’effondrent : les entreprises regrettent leurs milliards investis

Les projets d’intelligence artificielle (IA) peinent à démontrer leur valeur en entreprise. Malgré l’enthousiasme croissant, de nombreuses organisations n’arrivent pas encore à atteindre la rentabilité.

L’intérêt pour l’IA continue d’augmenter, surtout dans le marketing, la fabrication et la communication. Ces secteurs ont enregistré une progression de 17 % par rapport à 2023. Cependant, une enquête menée par Appen et The Harris Poll révèle un recul important dans le déploiement des projets d’IA.

Seuls 47,3 % des projets d’IA lancés en 2024 ont montré un retour sur investissement significatif. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 56,7 % de 2021. Cette diminution du ROI frustre les décideurs informatiques, qui peinent à justifier ces dépenses. Sans résultats concrets, les entreprises hésitent à poursuivre leurs investissements.

Le manque de données étiquetées ralentit les performances

Selon Appen, la faiblesse des résultats découle principalement d’un déficit de données de formation étiquetées par des humains. Pour aligner les modèles sur les besoins réels, les entreprises doivent utiliser des données annotées avec précision. Cela permet d’améliorer la performance des algorithmes et d’augmenter les chances de rentabilité.

Les résultats d’Appen s’inscrivent dans une tendance plus large. Un rapport de Gartner, publié en mai, a également souligné les défis liés à la rentabilité de l’IA. Malgré la popularité croissante des outils d’IA générative, 49 % des entreprises interrogées estiment difficile de prouver la valeur de leurs projets. Cette difficulté dépasse même des problèmes comme la pénurie de talents, les obstacles techniques ou la gestion des données.

Des succès isolés, mais des résultats globaux décevants

Quelques exemples de réussite existent, comme celui de Clearview Consulting Group. Toutefois, de nombreuses organisations ont des difficultés pour atteindre leurs objectifs. En juin, Goldman Sachs a déclaré : « Les entreprises prévoient des investissements massifs en IA, estimés à 1 000 milliards de dollars, mais elles peinent toujours à dégager une valeur tangible. »

Malgré ce contexte, EY affiche un optimisme prudent. En juillet, le cabinet a rapporté qu’un tiers des dirigeants supervisent des projets IA ambitieux. Ces initiatives génèrent des bénéfices dans plusieurs domaines. L’efficacité opérationnelle (77 %), la productivité des employés (74 %) et la satisfaction des clients (72 %) figurent parmi les principaux gains observés.

Les projets d’IA continueront d’évoluer. Pour transformer l’enthousiasme en rentabilité, les entreprises devront adopter des stratégies mieux adaptées. De ce fait, seules celles qui font des investissements ciblés dans leurs projets d’IA et adoptent une approche pragmatique réussiront à exploiter tout leur potentiel sans se laisser entraîner par l’effet de mode.

