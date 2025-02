L’horloge de l’apocalypse accélère : voici quand l’IA va nous échapper

Tic-tac… L’aiguille de l’horloge de l’apocalypse avance, et ce n’est pas bon signe. L’AI Safety Clock, indicateur créé par l’IMD de Lausanne pour mesurer notre proximité avec une intelligence artificielle incontrôlable, vient d’annoncer que nous nous sommes encore rapprochés du précipice.

Pour faire simple, il est désormais 23h36 sur cette horloge symbolique. Or, minuit dans ce scénario marque le moment où l’IA devient totalement autonome, évoluant sans supervision humaine.

À 24 petites minutes de l’apocalypse

D’habitude, les créateurs de l’horloge attendent plusieurs mois avant d’ajuster leur indicateur. Mais cette fois, en moins de huit semaines, la situation s’est suffisamment aggravée pour justifier un saut en avant de deux minutes.

Mais que s’est-il passé ? Et bien, d’un côté, il y a la montée en puissance des modèles open source comme DeepSeek et de l’autre, les investissements colossaux en IA par les États-Unis et la Chine (le projet Stargate).

Ajoutez à cela un vent de déréglementation du côté du gouvernement américain et une pression toujours plus forte sur les entreprises pour accélérer le développement de l’IA…

Résultat : la vitesse de progression de ces technologies dépasse largement les efforts pour les encadrer.

« Malheureusement, dans l’équilibre des pouvoirs entre la sécurité de l’IA et son accélération, c’est l’accélération qui l’emporte », explique Michael Wade, professeur à l’IMD et directeur du TONOMUS Global Center for Digital and AI Transformation.

Et plus on avance vers minuit, plus les risques s’amoncellent.

Tic-tac…

Ce qu’il faut savoir c’est que cette horloge n’est pas qu’un gadget académique. Elle est là pour rappeler aux dirigeants et aux régulateurs qu’ils ont un rôle crucial à jouer avant qu’il ne soit trop tard.

Car si on continue sur cette lancée, on pourrait bien se retrouver avec des systèmes d’IA complètement autonomes, capables de prendre des décisions cruciales sans intervention humaine.

D’ailleurs, les menaces sont multiples. Décisions automatisées incontrôlées, cyberattaques dopées par l’IA, instabilité géopolitique… ou encore une dépendance croissante aux algorithmes qui pourraient finir par ne plus avoir besoin de notre approbation pour agir.

Wade insiste qu’il est impératif que les décideurs prennent la mesure du problème. Trop souvent, les discussions sur l’IA restent entre experts, alors qu’elles devraient être au cœur des stratégies gouvernementales et industrielles.

Une IA mal encadrée pourrait rapidement devenir un problème mondial, et pas seulement une prouesse technologique impressionnante.

Bref, le compte à rebours s’accélère, et personne ne sait exactement ce qu’il se passera à minuit. Reste à savoir si nous serons capables de ralentir l’horloge de l’apocalypse.

En attendant, si elle continue d’avancer à ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant qu’on ne puisse plus l’arrêter…

Alors, qu’en pensez-vous ? Pourrons-nous empêcher l’inévitable ?

