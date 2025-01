OpenAI lance un ChatGPT pour les gouvernements : un danger d’ingérence ?

ChatGPT ne veut plus seulement répondre aux questions des citoyens, il veut aussi s’inviter dans les couloirs du pouvoir. OpenAI vient de dévoiler ChatGPT Gov, une version spéciale de son chatbot, taillée sur mesure pour les agences gouvernementales.

L’entreprise assure que cet outil offrira aux gouvernements américains un accès sécurisé à ses modèles d’IA les plus avancés, dont GPT-4o. Sécurité, confidentialité… et influence potentielle ? Le débat est lancé.

OpenAI et le gouvernement : une collaboration renforcée avec ChatGPT Gov

« En mettant nos produits à la disposition du gouvernement américain, nous souhaitons garantir que l’IA serve l’intérêt national et le bien public, conformément aux valeurs démocratiques. Et ce, tout en permettant aux décideurs politiques d’intégrer de manière responsable ces capacités pour offrir de meilleurs services au peuple américain. »

C’est ce qu’à déclarer OpenAI dans son annonce. À noter qu’actuellement, OpenAI collabore aussi avec le gouvernement britannique pour déployer un chatbot IA sur le site officiel UK.gov.

Les agences gouvernementales pourront donc installer ChatGPT Gov sur leur propre cloud Microsoft Azure. Il offrira à ces dernières des outils similaires à ChatGPT Enterprise.

Les utilisateurs pourront enregistrer et partager leurs conversations dans un espace de travail commun. Ils pourront créer leurs propres versions personnalisées du chatbot et gérer facilement les accès grâce à une console dédiée aux équipes informatiques.

D’un côté, cela leur permettra de mieux gérer la sécurité et la confidentialité de leurs données. D’un autre, ce lancement encourage l’usage des outils d’OpenAI pour analyser des informations sensibles qui ne sont pas accessibles au public.

L’IA infiltre les gouvernements à vitesse grand V

Ce qu’il faut savoir c’est que, dès son entrée en fonction le 20 janvier, Donald Trump a supprimé le décret signé par Joe Biden pour encadrer l’IA aux États-Unis.

Dans la foulée, il est apparu aux côtés de Sam Altman (OpenAI), Masayoshi Son (SoftBank) et Larry Ellison (Oracle) pour annoncer Stargate. Il s’agit d’un gigantesque projet de 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données dédiés à l’IA.

Ce projet a fait l’objet d’une controverse d’ailleurs. Puisqu’Elon Musk n’a pas été choisi par le président, il a fait des siens. Mais là n’est pas le sujet !

En 2024, alors que le décret était encore en place, son adoption au sein des administrations publiques américaines a déjà accéléré.

D’après OpenAI, plus de 90 000 fonctionnaires issus de 3 500 agences américaines, allant des administrations locales aux instances fédérales, ont déjà envoyé plus de 18 millions de messages via ChatGPT.

Parmi les utilisateurs, on retrouve notamment l’Air Force Research Laboratory, l’État de Pennsylvanie et le service de traduction officiel du Minnesota.

Alors, imaginez ce qu’il en sera maintenant qu’il n’y a plus de régulation. À votre avis, que deviendra le respect de la vie privée, celle des américains surtout ?

Partagez-nous vos craintes dans le commentaire !

