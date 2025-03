L’IA est soi-disant supérieure à l’humain, mais ne peut pas faire cette simple tâche

Il paraît que l’IA surpassera bientôt l’homme. Elle rédige des articles, peint des tableaux et fait des calculs complexes en un éclair. Mais ceux qui l’ont dit ont oublié un détail. Elle ne sait même pas lire l’heure.

Face à une simple horloge analogique, l’IA cale lamentablement. Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont mis les plus grands modèles au défi et le résultat était déconcertant. Même un enfant de six ans en rirait.

Je vous explique…

L’étude s’est penchée sur les performances des modèles de langage multimodaux (MLLM). C’est-à-dire, ces systèmes capables d’analyser simultanément du texte et des images.

Parmi eux figurent le modèle de Google, celui d’OpenAI, d’Anthropic et d’autres acteurs du secteur. Les chercheurs leur ont soumis différentes représentations d’horloges ainsi que des calendriers annuels.

Les tests ont porté sur plusieurs types d’horloges, incluant des cadrans avec chiffres romains, avec et sans trotteuse, et aux designs variés. Et comme je disais, pour IA aussi sophistiquées, les résultats étaient des plus décevants.

Elles ont rarement su positionner les aiguilles. Les erreurs étaient encore plus fréquentes face aux chiffres romains ou aux cadrans au design complexe.

L’absence de trotteuse a également accentué les échecs. Bref, Google Gemini s’est révélé être le plus performant du lot. Et devinez quoi : il n’a identifié correctement l’heure que dans 25 % des cas.

Côté calendrier, le résultat était légèrement meilleur, mais loin d’être parfait. Le modèle GPT-o1 d’OpenAI s’en est mieux sorti sur l’analyse des dates, atteignant 80 % de bonnes réponses.

Néanmoins, il a échoué dans un cas sur cinq face à des questions aussi simples que « Quel jour de la semaine tombe le jour de l’An ? » ou « Quel est le 153e jour de l’année ? ».

Il faut croire que comme toute chose, l’IA a ses limites

Nous les humains – du moins, la plupart – avons appris à lire l’heure et à utiliser un calendrier dès notre plus jeune âge. Et bien qu’il s’agit d’une simple tâche, il y a de quoi en être fier. Pourquoi ?

Car même les modèles d’IA ayant à sa disposition une énorme quantité de données et de connaissances n’en sont pas capables. Un détail qui, selon Rohit Saxena, auteur principal de l’étude, doit impérativement être revu.

C’est le seul moyen de garantir l’intégration efficace de ces technologies dans des applications nécessitant une gestion précise du temps, comme la planification ou l’automatisation.

Cette conclusion fera, d’ailleurs, l’objet d’un article scientifique qui sera présenté lors de la conférence internationale ICLR à Singapour, le 28 avril 2025. Prévu à Singapour, il s’agit d’un atelier sur le raisonnement et la planification des grands modèles de langage.

Le moins que je puisse dire c’est que malgré ses avancées spectaculaires, l’intelligence artificielle n’a pas encore fini d’apprendre les bases. Et vous qu’est-ce que vous en pensez ?

Partagez vos perceptions dans le commentaire !

