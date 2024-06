L’IA : la compétence phare pour décrocher un emploi lucratif au Royaume-Uni

Une récente étude révèle que les entreprises britanniques sont prêtes à payer plus cher pour recruter les talents possédant des compétences en intelligence artificielle. Cette tendance s'inscrit dans un contexte de pénurie de compétences post-pandémie, qui rend la recherche de talents qualifiés plus difficile que jamais.

Des compétences en IA de plus en plus recherchées

Selon le rapport UK Future Workforce Index 2024 de Fiverr, une plateforme pour freelance, 83% des entreprises britanniques seraient prêtes à offrir un salaire supérieur aux candidats possédant des compétences en IA.

Les entreprises seraient disposées à payer en moyenne 45% de plus pour les candidats dotés des compétences les plus recherchées dans ce domaine.

Cette tendance s'explique par le fait que les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance de l'IA pour leur croissance et leur compétitivité. Les compétences en IA sont donc devenues un critère de recrutement clé pour de nombreux employeurs.

Une évolution vers le travail indépendant

Parmi les compétences en IA les plus recherchées par les employeurs britanniques, on trouve la création de contenu AI (35%), la maîtrise de ChatGPT (32%) et la capacité à construire des chatbots AI (29%).

Le rapport de Fiverr révèle également une évolution du marché du travail vers le travail indépendant. Ainsi, 93% des entreprises britanniques cherchent à recruter des freelances et des travailleurs indépendants. Cette tendance s'explique en partie par la recherche de flexibilité et d'agilité de la part des entreprises.

Des défis à relever

Malgré la forte demande de compétences en IA, les entreprises font face à des défis importants pour recruter les talents dont elles ont besoin. Ainsi, 48% des décideurs britanniques citent le manque de talents qualifiés comme étant le principal obstacle à l'embauche.

Par ailleurs, les candidats sont de plus en plus exigeants en matière de conditions de travail, avec une demande croissante de flexibilité (45%) et de semaines de travail plus courtes (39%).

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent être prêtes à offrir des incitations financières de plus en plus élevées pour attirer les talents dont elles ont besoin.

