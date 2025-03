L’IA va briser votre couple ! Les DeepFakes de tromperie sèment la discorde

Les deepfakes deviennent une menace pour la confiance dans les couples. Avec l’intelligence artificielle (IA), il est désormais possible de créer des vidéos truquées plus vraies que nature. Ces manipulations peuvent semer le doute et provoquer des disputes.

Grâce à l’IA, des logiciels transforment de simples photos en vidéos ultra-réalistes. En quelques secondes, une image figée prend vie. KissAI et YouCam, deux entreprises spécialisées, proposent ces services.

Leurs publicités inondent TikTok, Facebook et Instagram. Elles montrent deux visages statiques qui s’animent soudainement en un baiser passionné.

Mais attention ! Une simple vidéo suffit à briser la confiance, ou pire, créer des tensions.

Les deepfakes sont un danger pour la confiance dans le couple

Pour rappel, en 2023, la création de deepfakes a explosé de 550 %. Ces vidéos, images, audios truquées ne se limitent pas au divertissement. Elles deviennent un outil de manipulation. Certains s’en servent pour tromper, piéger ou détruire la réputation d’autrui.

Vous rappelez-vous de l’affaire d’Anne et du faux Brad Pitt qui a fait le buzz sur le Web il y a à peine deux mois ? C’est un exemple parmi d’autres des inconvénients du DeepFake.

Ils sont de plus en plus convaincants. Eh oui, le cerveau humain a du mal à les distinguer d’une vraie vidéo. Un simple montage peut suffire à provoquer un scandale. C’est pourquoi je suis persuadé que les deepfakes de baisers peuvent détruire des relations.

Imaginez une vidéo montrant votre partenaire en train d’embrasser une autre personne. L’image est si réaliste qu’elle semble vraie. Même s’il s’agit d’une illusion, le doute s’installe. Qui croiriez-vous ? Votre partenaire ou la vidéo ?

Beaucoup se laisseraient influencer par ce qu’ils voient. Et c’est trop compliqué.

De plus, les réseaux sociaux aggravent la situation. Une fausse vidéo partagée peut devenir virale en quelques heures. Plus elle circule, plus elle semble crédible. Une fois en ligne, il devient presque impossible de l’effacer complètement.

😘 L’IA génère des bisous maintenant ?! J’ai testé et… c’est perturbant.



Entre deepfake et manipulation des émotions, ces outils créent des scènes ultra-réalistes. Innovation ou dérive dangereuse ? Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/xWQnotLT9L — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) March 2, 2025

C’est une vraie menace pour la vie privée et la dignité

Ces manipulations posent un sérieux problème de consentement. Une personne peut voir son visage utilisé sans son accord. Elle découvre une vidéo où elle apparaît, sans avoir jamais participé à son tournage. Cette utilisation abusive brise sa vie privée.

Certaines plateformes réagissent. TikTok a supprimé certaines publicités pour ces logiciels. Mais les mesures restent insuffisantes. Meta, par exemple, n’interdit ces contenus que lorsqu’ils contiennent de la nudité. Les deepfakes de baisers, eux, continuent de circuler librement.

De plus, les lois n’arrivent pas à suivre le développement accéléré de l’IA. Par conséquent, les victimes ont peu de moyens pour se défendre.

Les créateurs de ces logiciels exploitent ces failles juridiques. Chaque jour, de nouvelles vidéos manipulées apparaissent sur internet.

Outre l’impact sur les individus, l’industrie du cinéma s’inquiète aussi. Car si l’IA peut générer des scènes entières, pourquoi engager des acteurs ?

Quant aux studios, ils hésitent. Faut-il lutter contre cette technologie ou l’adopter ? La réponse reste incertaine.

Bref, les deepfakes changent notre rapport à la réalité. Faux ou vrai… Tout finit par se mélanger.

Et vous, pensez-vous que les deepfakes pourraient détruire des couples ? Ou au contraire, pensez-vous que cette technologie peut avoir un bon côté ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.