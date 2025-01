Le Brad Pitt du Nigéria lui a volé 800K € : elle dévoile la vérité (ce n’est pas ce que vous croyez)

Anne, 53 ans, a choisi de parler au nom de ceux qui, comme elle, ont été trompés après avoir fait confiance à la mauvaise personne. Elle explique qu’en 2023, jusqu’à la moitié de 2024, un escroc se faisant passer pour Brad Pitt a réussi à lui soutirer plus de 800 000 euros.

Tout commence simplement… Anne, décoratrice d’intérieur, partage des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Un jour, une femme prétendant être la mère de Brad Pitt la contacte. « Vous êtes parfaite pour mon fils », dit-elle. Anne, déstabilisée par des problèmes de couple, se laisse convaincre.

Rapidement, les échanges deviennent intenses. Poèmes, mots doux, et flatteries pleuvent. « Il savait parler aux femmes », explique Anne.

D’ailleurs, d’autres personnages entrent en scène : la doublure de Brad Pitt, son agent et même sa fille Shiloh.

Eh ben, tout semblait réel. Et pour renforcer cette illusion, un deepfake de l’acteur est envoyé. « C’était bluffant », avoue-t-elle.

« Eh oui, le faux Brad Pitt a réussi à voler l’argent d’Anne »

C’est ainsi que débute l’engrenage financier. L’arnaque commence par une demande de 9 000 euros. Cet argent devait, soi-disant, couvrir les frais de douane pour des cadeaux envoyés par Brad Pitt. « Je voulais croire à sa sincérité », confie-t-elle. Etant donné que son prétendu compte était bloqué à cause de son divorce avec Angelina Jolie, Anne continue à payer.

Mais le pire arrive après son divorce réel. En 2022, elle touche une prestation compensatoire de 775 000 euros. Or, elle partage cette information avec le faux Brad Pitt, pensant qu’il s’agit d’un détail sans importance.

Peu à peu, les montants augmentent. Il prétend souffrir d’un cancer du rein et nécessite des fonds pour une greffe urgente. Elle transfère l’argent sur des comptes en Turquie. « Je croyais l’aider à survivre », se défend-elle.

Puis, en janvier 2023, un choc l’attend. Elle découvre dans la presse people la relation entre le vrai Brad Pitt et Ines de Ramon.

Cependant, les escrocs ne reculent devant rien. Ils diffusent un faux flash d’information, affirmant que Brad Pitt nie cette liaison. « Je ne savais plus quoi croire », admet-elle.

Ruinée, harcelée, mais prête à alerter

Aujourd’hui, Anne est ruinée. Elle a vendu sa maison et vit dans un box de 6 m². Elle a lancé une cagnotte pour financer ses frais d’avocat. « Je n’ai plus rien… Voilà où j’en suis », confie-t-elle, visiblement émue.

En janvier 2023, son histoire est diffusée dans un reportage de Sept à Huit sur TF1. Mais cette médiatisation provoque une vague de cyberharcèlement. On la traite de naïve, ce qui l’oblige à répondre : « À ma place, vous seriez tombés dans le piège. »

Lors d’une interview sur YouTube, elle accuse TF1 d’avoir déformé ses propos. Anne a dit que « Le journaliste a choisi ce qui faisait du buzz, pas la vérité ». Malgré tout, elle décide de témoigner pour alerter sur la sophistication des arnaques numériques.

🇫🇷 "Je ne suis pas folle, niaise". Anne, escroquée par le faux Brad Pitt, affirme que TF1 a "sali son image" en ne choisissant que le mauvais "pour l’audience". Elle dit n'être pas tombée amoureuse du faux Brad Pitt, mais avoir voulu "aider". (Legend)pic.twitter.com/CP8p7K7tV2 https://t.co/5ai91o6pow — Cerfia (@CerfiaFR) January 15, 2025

Ces arnaques, souvent amplifiées par des deepfakes et des manipulations technologiques, deviennent de plus en plus difficiles à détecter.

Par ailleurs, ce mardi 14 janvier, Brad Pitt lui-même a réagi. Il déclare : « C’est terrible que des escrocs exploitent l’affection des fans. »

Quant aux réseaux sociaux, leur manque de contrôle aggrave la situation. Depuis que certaines plateformes ont abandonné le fact-checking, les arnaques se multiplient. Malgré cela, une startup spécialisée affirme avoir localisé l’escroc derrière cette manipulation.

Anne, quant à elle, reste déterminée. « J’ai voulu aider une personne », explique-t-elle, les larmes aux yeux. Elle conclut avec cette phrase lourde de sens : « On va se revoir très bientôt… »

Personnellement, je trouve cette histoire bouleversante. À mon avis, les réseaux sociaux et les outils numériques doivent être mieux encadrés pour protéger les utilisateurs.

Et vous ? Si vous étiez à la place d’Anne, auriez-vous détecté l’arnaque à temps ? Que pensez-vous des responsabilités des réseaux sociaux ?

