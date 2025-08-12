« L’idée que l’IA va créer des jobs, c’est de la m***e » : cet ex-cadre Google casse le délire

Selon Mo Gawdat, l’IA balayera les jobs, ouvrant dès 2027 quinze années d’orage social. Toutefois, il esquisse un horizon post-2040 où le travail aliénant ne sera plus qu’un souvenir, porté par un revenu universel et une régulation éthique.

Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, n’édulcore rien lorsqu’il parle du futur du travail. Dans le podcast Diary of a CEO, il brise avec sourire l’illusion selon laquelle l’IA offrirait de nouveaux jobs. Cette machine aux mille visages remplacera l’humain sans distinction, du stagiaire encore tremblant au PDG sûr de son pouvoir.

L’IA créera des jobs, un mythe bien entretenu

Marc Benioff, PDG de Salesforce, prépare déjà le terrain. Dès 2025, certaines entreprises pourraient geler les embauches d’ingénieurs logiciels pour confier la productivité à des agents IA.

Selon une étude de Microsoft, 40 jobs sont dans la ligne de mire de l’IA, des écrivains aux développeurs web. Mo Gawdat balaie d’un revers de main les discours de dirigeants qui vantent la création de nouvelles professions grâce à cette technologie.

Il en apporte la preuve avec sa start-up Emma.love. Trois développeurs suffisent aujourd’hui pour accomplir ce qui nécessitait autrefois 350 personnes.

L’intelligence artificielle générale (AGI), prévient-il, surpassera les humains dans chaque domaine, y compris à la tête des entreprises. « Un jour, la plupart des PDG incompétents seront remplacés ». ajoute-t-il.

En 2025, plus de 132 000 licenciements frappent le secteur technologique. Intel mène la danse avec jusqu’à 21 700 postes supprimés, suivi par Microsoft, Google et Amazon. Tous investissent des milliards dans l’IA tout en réduisant leurs effectifs pour gagner en efficacité.

En France, les offres de jobs pour développeurs chutent de 80 % depuis 2023, selon l’indice Indeed. Sur les forums, les commentateurs dénoncent des annonces fantômes qui entretiennent l’illusion d’un marché encore dynamique.

15 ans d’enfer avant un horizon libéré du travail forcé

Dès 2027, prévient Mo Gawdat, s’ouvrira une période de quinze années sombres. Chômage massif, tensions sociales et inégalités extrêmes façonneront ce paysage.

L’IA s’attaque directement aux jobs, aux cols blancs et à la classe moyenne. Gawdat esquisse une dystopie où seuls les 0,1 % les plus riches prospèrent, pendant que les institutions, obsédées par le profit, accélèrent le chaos sans la moindre considération éthique.

Pourtant, au-delà de cette tempête, l’ancien cadre de Google X imagine un après. Après 2040, l’humanité pourrait se libérer des tâches aliénantes et rediriger son énergie vers la communauté et le développement spirituel.

« Nous n’avons jamais été faits pour nous lever chaque matin et consacrer 20 heures de notre journée au travail. (…) Nous avons défini notre raison d’être comme étant le travail. C’est un mensonge capitaliste. » dixit Mo Gawdat.

Le rapport Microsoft sur les tendances du travail illustre cette dérive. Les employés ramènent des tâches à la maison et voient désormais le dimanche comme un lundi prolongé.

Pour traverser cette transition, Gawdat plaide pour un revenu universel. L’État garantirait à chaque individu un montant fixe pour couvrir ses besoins essentiels.

Mo Gawdat ne s’oppose pas à l’IA en elle-même. Il milite pour des systèmes éthiques centrés sur les émotions et les relations humaines.

Cependant, certains l’accusent de chercher le buzz pour promouvoir ses projets, mais les chiffres renforcent ses avertissements. Avec 80 000 à 132 000 jobs tech déjà perdus en 2025 à cause de l’IA.

