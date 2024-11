Lutte anti-deepfake : ce navigateur traque les manipulations IA

La startup britannique Surf Security a dévoilé une innovation majeure en cybersécurité : un navigateur capable de détecter les deepfakes.

Ce navigateur intègre une intelligence artificielle en mesure d’identifier les imitations audio avec une précision impressionnante. Accessible via le navigateur Surf ou en extension, cet outil permet de reconnaître les voix générées artificiellement. Son efficacité atteint un taux remarquable de 98 %.

La technologie développée par Surf Security repose sur des réseaux neuronaux de « niveau militaire ». Ces réseaux analysent les fichiers audio et identifient les incohérences linguistiques ou sonores. En outre, le système intègre une fonctionnalité qui réduit les bruits de fond. Cela permet de clarifier le son avant d’effectuer une vérification. Grâce à ces innovations, l’outil détecte un deepfake audio en moins de deux secondes.

Un outil compatible avec de nombreuses plateformes

Pour faciliter son usage, Surf Security a conçu cet outil pour qu’il fonctionne avec les logiciels de communication populaires. Il est compatible avec WhatsApp, Slack, Zoom et Google Meet. Ainsi, les utilisateurs peuvent vérifier facilement l’authenticité d’un fichier audio ou d’une vidéo. Par ailleurs, l’entreprise prévoit d’ajouter bientôt une fonctionnalité pour analyser les images manipulées par l’IA.

Les deepfakes, de plus en plus convaincants, posent des problèmes majeurs dans de nombreux domaines. Par exemple, des chercheurs ont récemment identifié de faux extraits audio attribués à David Attenborough. Ces manipulations diffusées sur Internet imitent parfaitement sa voix et véhiculent des informations mensongères. Ce phénomène ne se limite pas aux célébrités. Les deepfakes servent aussi à orchestrer des fraudes, manipuler l’opinion publique ou nuire à des individus.

Face à ce fléau, Surf Security agit pour protéger les entreprises et institutions sensibles contre les risques liés aux deepfakes. « La lutte contre ces manipulations est une véritable course aux armements », affirme Ziv Yankowitz, directeur technique. L’équipe forme son système en s’appuyant sur des exemples issus des meilleures plateformes de clonage vocal. Grâce à cet entraînement, elle renforce continuellement les capacités de détection de l’outil.

Un lancement prometteur dès 2025

Surf Security prévoit de lancer la version complète de son navigateur innovant début 2025. Cette technologie, à la pointe de la cybersécurité, représente une avancée significative. En agissant avec anticipation, la startup espère réduire l’impact des deepfakes tout en renforçant la confiance des utilisateurs dans leurs interactions numériques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.