Manus et Alibaba Qwen unissent leurs forces ! La Chine sur le point de créer l’IA ultime ?

Manus a annoncé qu’il allait unir ses forces avec l’équipe Qwen d’Alibaba pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs chinois.

Manus AI et Alibaba Qwen ont annoncé leur partenariat le 11 mars. Leur objectif est d’améliorer les capacités de l’intelligence artificielle en Chine.

Alibaba, de son côté, cherche à rivaliser avec les leaders mondiaux. Et Manus veut aussi renforcer sa présence et offrir des outils avancés.

Manus s’associe à Qwen d’Alibaba pour concevoir une version adaptée au public chinois

Manus AI est un projet développé par la startup Monica. Lancé officiellement le 6 mars 2025, il se présente comme un agent d’IA révolutionnaire.

Contrairement aux autres modèles, Manus peut penser, planifier et exécuter des tâches complexes sans supervision humaine. Son nom, qui signifie « main » en latin, reflète cette idée d’extension numérique de l’utilisateur.

Mais alors, pourquoi ce partenariat avec Alibaba ? En fait, jusqu’à présent, l’agent IA n’était accessible que sur invitation. En parallèle, son site web rencontrait de nombreux problèmes techniques.

L’afflux d’utilisateurs a surchargé ses serveurs, ce qui provoque des dysfonctionnements croissants. Sur la plateforme X, Manus a d’ailleurs reconnu ces difficultés.

Grâce à Qwen, Manus pourra mieux gérer l’augmentation du trafic et améliorer ses performances. « Nous avons hâte de travailler avec encore plus d’innovateurs internationaux dans le domaine de l’IA », a affirmé un représentant d’Alibaba.

Ce partenariat a immédiatement attiré l’attention du public. Sur les réseaux sociaux chinois, le lancement a rapidement fait le buzz.

Beaucoup y voient une réponse directe à l’émergence de DeepSeek, un autre chatbot chinois. Ce dernier a surpris la Silicon Valley en proposant une alternative moins coûteuse aux modèles d’OpenAI.

Un partenariat pour renforcer l’innovation en Chine

Il faut dire que ce partenariat arrive à un moment crucial. Tandis que les États-Unis dominent encore l’IA avec OpenAI et Google, la Chine accélère sa montée en puissance.

Et si Manus et Alibaba Qwen créaient l’IA la plus avancée jamais conçue ? En tout cas, cette collaboration pourrait leur donner un avantage décisif. Leur objectif est clair : combiner les technologies de Qwen avec l’autonomie de Manus.

Alors, selon vous, cette collaboration permettra-t-elle à Manus et Alibaba Qwen de dominer le marché ?

