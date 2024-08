Mars Society veut utiliser l’IA et les robots pour conquérir l’espace : voici comment

La Mars Society, une organisation dédiée à l'aventure spatiale, mise sur l'IA, les robots et la biotechnologie pour conquérir Mars. Avec des technologies de pointe, ils sont en route pour transformer la science-fiction en science-réalité ! Zoom sur les détails.

Depuis des décennies, la quête de Mars est un rêve qui fascine l'humanité. Et si je vous dis que ce rêve pourrait se concrétiser plus tôt que prévu ? La Mars Society, en tête de ce défi, mise sur l'IA, les robots et la biotechnologie pour rendre cela possible. À Seattle, un nouvel incubateur de startups va voir le jour, inspiré par le modèle de Y Combinator. Ce hub innovant se dédiera ainsi à la mise au point de technologies vitales pour la conquête de Mars.

La Mars Society : vers la conquête de Mars grâce à l'IA et aux robots

« Une colonie martienne réussie devra être très innovante, et elle aura la chance d'être très innovante – et en raison de ces faits, elle fera des inventions qui répondront à ses propres besoins mais qui pourront également être concédées sous licence sur Terre« , a exprimé le président de la Mars Society, Robert Zubrin, la semaine dernière lors de la conférence annuelle du groupe à l'Université de Washington.

L'un des premiers projets de cet incubateur est Athena, un système expert basé sur l'Intelligence artificielle conçu pour assister les ingénieurs spatiaux. Les ingénieurs la déploient sur Azure AI de Microsoft. Ils la catégorisent comme un modèle de langage de grande taille (LLM) renforcé par la récupération (RAG).

Par conséquent, cette IA peut analyser de grandes quantités de données. Ce système promet alors de transformer la conception des vaisseaux spatiaux. Par exemple en améliorant les systèmes de production d'oxygène pour les missions sur Mars.

Outre l'IA, imaginez aussi des robots créés par la Mars Society qui pourraient tout faire sur la planète rouge. Notamment, construire des habitats, extraire des ressources et réaliser des réparations… et bien plus. Ainsi, ces robots autonomes simplifieraient la vie des astronautes tout en sécurisant les expéditions sur Mars.

La biotechnologie pour nourrir les futurs colons martiens

Côté nutrition, la Mars Society a lancé un concours pour chercher des génies de la cuisine spatiale. Ce défi vise à explorer des méthodes qui transforment des produits chimiques simples, comme le méthane ou le méthanol, en plats nutritifs. « Nous allons annoncer ce concours et décerner des prix », a affirmé Zubrin.

La Mars Society prépare alors le terrain pour une révolution dans l'exploration spatiale. Ses projets ambitieux sont autant de signaux forts de cette volonté de repousser les limites et à franchir de nouvelles frontières sur la planète rouge.

Et vous, pensez-vous que la colonisation de Mars est un objectif réaliste ? Quels défis technologiques et éthiques voyez-vous ? Partagez votre avis en commentaire.

