Meta va bientôt lancer un rival direct de ChatGPT ! Voici tout ce qu’il faut savoir

OpenAI est toujours en tête de l’IA depuis 2022 avec son incontournable ChatGPT. Et en tant que géant de la tech, Meta refuse de rester en retrait. L’objectif de Meta est de proposer une alternative puissante à ChatGPT. Pour cela, une application d’IA autonome est en préparation. Mais alors, que faut-il en attendre ?

Jusqu’ici, Meta AI fonctionnait uniquement à travers les plateformes de l’entreprise : Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Il permettait déjà de générer des réponses et des images. Mais son utilisation restait limitée. Alors que ChatGPT d’OpenAI possédait déjà sa propre application, Meta AI dépendait encore des outils existants.

Et à ce propos, Mark Zuckerberg veut désormais accélérer les choses. Son ambition est claire : dépasser le milliard d’utilisateurs cette année. Pour y arriver, il mise sur une application autonome.

Une application IA indépendante

Une discussion sur Threads a confirmé cette direction. Un internaute a suggéré la création d’une application mobile dédiée. Et sans hésitation, Zuckerberg a donné son accord !

Il s’agit donc d’un véritable tournant. L’interaction avec l’IA sera plus fluide, plus intuitive et surtout, plus personnalisée.

Outre une meilleure accessibilité, l’application pourrait centraliser l’historique des conversations. En parallèle, elle devrait offrir une gestion plus efficace des échanges avec l’intelligence artificielle.

Toujours d’après Meta, elle pourrait aussi être compatible avec plusieurs supports, y compris les lunettes intelligentes Ray-Ban.

Et ce n’est pas tout, la firme veut aussi rentabiliser son investissement. C’est pourquoi, en ce qui concerne Meta AI, un modèle d’abonnement payant est prévu.

Selon Susan Li, directrice financière de Meta, la priorité reste une expérience utilisateur exceptionnelle. Or, l’entreprise voit aussi des opportunités de monétisation. Outre les recommandations payantes, une offre premium pourrait voir le jour.

Cette approche suit la tendance du marché. Comme nous savons tous, OpenAI facture déjà l’accès à ChatGPT Plus et Pro. De son côté, Microsoft applique le même modèle avec Copilot.

Meta AI peut-il vraiment rivaliser avec ChatGPT ?

Meta AI connaît déjà un succès grandissant… En janvier, il comptait 700 millions d’utilisateurs actifs, contre 600 millions en décembre. Une belle progression, certes. Mais en revanche, son adoption reste freinée par l’absence d’une application autonome.

Et selon les analystes, son site Web peine encore à attirer du monde. Moins de 10 millions de visites par mois. Un chiffre bien inférieur à ceux de ChatGPT, Gemini ou même Anthropic.

Toutefois, un détail pourrait tout changer : l’Inde. En effet, ce pays est devenu le plus grand marché pour Meta AI. Car WhatsApp y est extrêmement populaire, et l’IA y est déjà intégrée.

En parallèle, Facebook joue aussi un rôle clé. Il permet aux utilisateurs de poser directement leurs questions via leur fil d’actualité.

Mais alors, une simple application suffira-t-elle à renverser la situation ? Sans doute, si Meta propose une IA plus intuitive et plus puissante. Sinon, je doute que l’abonnement payant pourrait décourager de nombreux utilisateurs.

D’après vous, l’application de Meta IA et son abonnement payant suffiront-ils à convaincre les utilisateurs ? Partagez votre opinion en commentaire !

