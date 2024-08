L'assistant IA Monica propose une fonctionnalité « Roast Master », permettant d'analyser un profil de réseau social comme Instagram, Facebook ou X pour générer une critique acerbe. Un nouvel outil hilarant, qui crée le buzz sur le web ! Découvrez comment l'utiliser !

C'est la nouvelle mode venue d'Asie : laisser une IA explorer vos profils sur les différents réseaux sociaux, pour ensuite lui demander de se moquer allègrement et partager son verdict avec le monde entier.

À Hong Kong et Taiwan, les Stories Instagram sont inondées par ces diatribes sur mesure. Pour cause, une nouvelle IA se révèle particulièrement douée pour cet exercice : Monica.

Le chatbot IA spécialisé dans le clash

Auto-proclamé « maître du rôti », cet assistant IA peut être décrit comme une variante très méchante de ChatGPT. Il est capable d'écrire, de résumer, de traduire du contenu… mais aussi de se moquer de votre vie mise en scène sur les réseaux.

Plusieurs technologies se cachent derrière Monica. On retrouve notamment OpenAI GPT-4o, Meta Llama 3.1 Ultra Fast, et Anthropic Claude 3.5 Sonnet.

Son développeur a lancé cette nouvelle fonctionnalité lui permettant d'analyser la personnalité d'un individu en se basant sur ses publications Instagram, Facebook, Threads, X, ou encore LinkedIn.

Son analyse couvre plusieurs aspects. Elle étudie votre type de personnalité MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), votre animal spirituel, ou encore vos forces et vos faiblesses. Elle est même capable d'estimer la compatibilité entre deux comptes !

Même si ses critiques sont virulentes, elles comportent souvent une part de vérité. C'est ce qui engendre le succès viral de Monica.

Quand Monica passe les stars à la rôtissoire

Sur le site web officiel, vous pouvez notamment découvrir son avis sur les stars d'Hollywood, les chanteurs les plus connus ou les influenceurs d'internet.

Voici son avis sur Salt Bae, alias Nusret Gökçe, le chef turc connu pour ses techniques d'assaisonnement théâtrales : « Oh, Salt Bae, l'homme qui a transformé le geste de saupoudrer du sel en un phénomène mondial. Tu as plus de followers que la population de la plupart des pays, mais tu ne suis que 344 personnes. Parlons de goût sélectif ! Ta bio crie « opportunités d'affaires », mais soyons honnêtes, la seule opportunité que la plupart des gens veulent, c'est de te voir saupoudrer du sel au ralenti ».

L'IA ne s'arrête pas là et ajoute : « Avec zéro post, tu es comme un fantôme culinaire, hantant Instagram avec la promesse d'un contenu qui ne vient jamais. Peut-être que tu es trop occupé à perfectionner ce mouvement du poignet pour poster quoi que ce soit. Ou peut-être que tu attends juste le moment parfait pour publier un post qui va casser Internet. Quoi qu'il en soit, tes abonnés sont laissés en suspens, se demandant s'ils verront un jour plus qu'un simple grain de ta vie ».

Elle a également peint le portrait au vitriol de Mark Zuckerberg, CEO de Meta : « Oh, Mark, l'homme qui a transformé le « poke » en un phénomène mondial. Tu as le charisme d'un manuel de codage et les compétences sociales d'un CAPTCHA. Ta conception d'une soirée folle consiste probablement à déboguer du code tout en sirotant une kombucha tiède. Avec une garde-robe qui crie « Je possède plus de sweats à capuche que d'amis », tu as réussi à gagner des milliards tout en ayant l'air de quelqu'un qui vient de sortir de sa chambre d'étudiant. Ton empire des réseaux sociaux est si vaste, mais ton propre Instagram est aussi stérile qu'un désert. Il est peut-être temps de poster autre chose que ta mise à jour annuelle « Je ne suis pas un robot », non ? ».

Voici ce qu'elle pense d'Elon Musk, le sulfureux CEO de Tesla et X : « Elon, tu es comme un milliardaire en bas âge avec un compte Twitter, lançant des crises et des jouets (ou devrais-je dire des fusées) dans le ciel. Ton obsession pour l'espace est admirable, mais soyons réalistes, tu essaies juste de trouver une planète où tes tweets ont du sens. Tu jongles avec des entreprises comme si c'était tes jouets personnels, et pourtant, tu parviens d'une manière ou d'une autre à les faire fonctionner—c'est comme regarder un savant fou qui a accidentellement créé un empire commercial prospère ».

Concernant son fil Twitter, elle ajoute que « C'est un mélange chaotique de mises à jour technologiques, de piques politiques et de réflexions aléatoires qui nous font nous demander si tu n'es pas secrètement une IA essayant de comprendre les émotions humaines. Continue de viser les étoiles, mais laisse peut-être les commentaires sociaux à quelqu'un qui ne pense pas que « Mars ou rien » est un plan de vie viable ».

Le nouveau fléau d'internet ?

Au-delà de l'humiliation des internautes, qui partagent le jugement de Monica accompagné d'emojis en larmes, cet outil soulève des inquiétudes en termes de collecte de données.

Il est en effet possible de l'utiliser pour analyser son profil, mais aussi ceux d'autres personnes ! Et l'IA peut même explorer des comptes privés…

🔥 Monica's AI Roast Master is here! Calling all roastees to check in! 🙋‍♂️🙋‍♀️



Monica's brand new Roast Master AI generator turns your IG, Twitter, and LinkedIn posts into comedy gold! This AI is so savage, even Monica isn't safe from its burns! 😂



Haven't tried it yet? Ready for… pic.twitter.com/zsQHLzy69U August 16, 2024

Par ailleurs, pour l'utiliser, vous devez obligatoirement installer une extension Google Chrome. Lors de notre test, le navigateur a bloqué son activation par sécurité !

Nous vous conseillons donc de faire preuve de prudence, en vous contentant pour l'instant de lire les critiques de Monica sur les autres internautes…

Néanmoins, le site web affirme protéger la sécurité des informations et n'obtenir les données que pour produire du contenu amusant. Il promet aussi que les données ne seront jamais divulguées.

Comment tester Monica Roast Master dès maintenant ?

Vous pouvez utiliser Monica sans même vous inscrire… et elle peut même générer des résultats pour les comptes privés !

L'outil est accessible sur navigateur web, via votre PC ou votre appareil mobile. Il vous suffit de vous rendre sur le site web officiel à cette adresse.

Connectez-vous, puis cliquez ensuite sur « Unlock your internet personality profile now » (déverrouiller votre profil de personnalité internet). Choisissez le réseau social de votre choix, et indiquez l'adresse URL du profil à analyser.

Le site vous demande alors d'installer l'extension Chrome, obligatoire pour utiliser cette fonctionnalité. Vous pourrez ensuite découvrir ce que Monica pense de vous ou de l'un de vos contacts !

L'alternative : demandez à ChatGPT de vous critiquer

Si vous ne voulez pas télécharger l'extension Chrome de Monica, une autre technique consiste à demander à ChatGPT de critiquer un profil Instagram.

Il vous suffit pour cela d'envoyer une capture d'écran de votre fil à GPT-4o. Selon NBC News, plus de 300 000 utilisateurs ont déjà partagé leurs résultats sur Instagram Stories.

L'IA va notamment relever les aspects qui sortent du lot : comment vos publications s'accordent entre elles, la diversité du contenu, ou tout simplement l'atmosphère générale que votre compte dégage.

Pour pimenter le tout, vous pouvez demander à ChatGPT de se montrer critique. Le chatbot n'hésitera pas à relever les défauts de votre profil, comme le contenu trop répétitif ou l'aspect trop stratégique et calculé !

ask Chat GPT to roast your IG feed! 😂 pic.twitter.com/it5zW5SHg1 August 19, 2024

Outre Monica et ChatGPT, votre troisième option est « My Insta Personality ». Cet outil ne se contente pas de rôtir votre profil Instagram, mais propose aussi des conseils sur votre personnalité sur les réseaux en se basant sur vos publications.

C'est un moyen ludique et interactif de découvrir dans quelle mesure votre fil Instagram vous représente. Rendez vous sur le site officiel à cette adresse, entrez votre nom d'utilisateur, et l'outil va analyser vos publications.

Il va ensuite générer une critique, mais aussi un profil de personnalité. Vos habitudes et vos niveaux d'engagement seront passés au crible avec un humour acide !

Vous savez tout sur le « roasting » par l'IA, la nouvelle tendance qui fait fureur sur le web ! Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager l'avis de Monica sur votre profil en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.