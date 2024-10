Ne vous faites plus avoir ! DeepMind SynthID détecte les textes et images créés par IA

Avec SynthID, Google DeepMind dévoile une solution pour différencier les contenus IA des créations humaines. Cet outil, récemment ouvert à d’autres modèles d’IA, aide à identifier les textes et les images générés artificiellement.

Depuis le boom de l’IA, identifier les contenus générés par IA est devenu indispensable. Google DeepMind, conscient des enjeux, a conçu SynthID. Lancé en début d’année, il s’agit d’un outil permettant de détecter des textes et images produits par IA.

Il a été ouvert aux développeurs en open source pour aider d’autres grandes entreprises à garantir la transparence des contenus IA. Ce que je trouve pratique vu que les IA génératives prolifèrent et que les fausses informations menacent la crédibilité en ligne.

Démasquez les contenus générés par IA avec DeepMind SynthID

Au fait, les textes d’IA incluent une empreinte spéciale. C’est une sorte de signature invisible grâce à une graine aléatoire et à un modèle statistique. Seul un détecteur spécifique peut l’identifier, voilà pourquoi la technique de SynthID repose sur un tatouage numérique.

SynthID est déjà testé sur plus de 20 millions de réponses Gemini, en évaluant ses performances et la qualité des contenus marqués. Google assure que le tatouage n’altère ni la pertinence ni l’utilité des réponses fournies.

Lors de tests plus ciblés, 3 000 contenus filigranés et non-filigranés ont été comparés sur plusieurs critères. Parmi ces derniers figurent la grammaire, la pertinence et la précision. Les retours utilisateurs semblent globalement positifs, ce qui confirme que l’empreinte SynthID n’affecte pas l’expérience utilisateur.

Quoique ce procédé présente certaines limites, notamment avec les traductions et les réécritures, où le filigrane risque de perdre en précision. Un défi crucial, car il s’agit de fiabiliser la détection sur toutes les plateformes où l’IA produit du contenu en masse.

DeepMind se défend cependant en rappelant que son outil ne vise pas à éliminer toute désinformation. Plutôt qu’une solution définitive, SynthID est conçu comme une mesure technique additionnelle contre la propagation de fausses informations.

SynthID fait parler de lui, on dirait

Les marques et les spécialistes en sécurité voient dans cette technologie une avancée majeure. Selon une enquête de SOCi, 76 % des consommateurs souhaitent une plus grande transparence concernant l’IA dans les contenus.

Pourtant, Damian Rollison, directeur de l’analyse du marché chez SOCi, rappelle que le tatouage IA ne constitue pas une solution miracle. Pour lui, il est crucial que SynthID soit adopté par les grandes plateformes, telles que Google, Meta, ou X, qui bénéficient aujourd’hui de l’essor des contenus IA.

Nick Sabharwal, de l’entreprise Seekr, souligne un autre défi. Selon lui, cette technologie pourrait dissuader les usagers peu familiers avec les IA, mais elle n’arrêtera pas les acteurs malveillants. Ceux-ci pourraient basculer vers des plateformes sans marquage IA, ou même concevoir leurs propres systèmes pour échapper à ces garde-fous affirme-t-il.

En théorie, si SynthID est adopté à grande échelle, il pourrait limiter la diffusion de publicités frauduleuses et de contenus déceptifs. Toutefois, Arielle Garcia, experte chez Check My Ads, n’est pas du même avis.

Pour elle, SynthID risque d’engendrer des fausses alertes, un problème déjà rencontré dans la vérification des publicités en ligne. Elle précise que, malgré tout, l’incitation financière liée aux publicités IA persistera tant que les géants tech et les marques resteront axées sur la rentabilité.

Personnellement, je vois dans SynthID une solution assez prometteuse, mais non sans défis. L’engagement des grandes plateformes dans la lutte contre la désinformation sera crucial pour établir la confiance. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à nous le partager en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.