Netflix utilise  l’IA pour créer des images dans le film “El Eternauta” 

Netflix a eu recours à l’IA générative pour façonner des images spectaculaires dans son film El Eternauta. Une première qui divise l’industrie du cinéma.

C’est au cours de la présentation des résultats trimestriels de la plateforme que la nouvelle a éclaté. Le co-directeur général Ted Sarandos a révélé qu’El Eternauta contient la première séquence entièrement finalisée à l’écran à l’aide d’une IA générative. La scène en question, illustrant l’effondrement spectaculaire d’un bâtiment. Une séquence qui a été produite dix fois plus rapidement qu’avec les méthodes classiques d’effets spéciaux, et à moindre coût.

L’IA comme alliée du talent humain

Netflix ne cherche pas à substituer l’IA à l’artiste dans ses films. Sarandos insiste sur ce point : « Ce sont de vrais créateurs qui font un vrai travail, mais avec de meilleurs outils. »

L’entreprise perçoit cette technologie comme un instrument d’amplification du talent humain, non comme un substitut. L’objectif consiste à accélérer les flux de production, à améliorer la qualité visuelle.

Selon le DG de Netflix, l’IA rend accessibles des techniques avancées naguère réservées aux films à très gros budgets. Le cas d’El Eternauta illustre cette logique. Produite en Argentine, la série combine ambitions locales et innovations mondiales.

L’équipe a recouru à des générateurs d’images pour visualiser les décors avant le tournage, planifier les prises de vue, et optimiser les effets numériques.

Ces outils ont permis d’obtenir des rendus spectaculaires sans multiplier les jours de tournage ni mobiliser des armées d’infographistes. L’IA a donc joué un rôle discret mais décisif dans la conception de l’univers visuel, tout en respectant la direction artistique originale.

El Eternauta, laboratoire de Netflix d’un nouveau film avec IA

L’expérience d’El Eternauta a ouvert la voie à d’autres essais. Les producteurs de Happy Gilmore 2 ont utilisé l’IA pour rajeunir les personnages dans une scène d’ouverture.

En outre, ceux de Billionaires’ Bunker s’en sont servis pour imaginer costumes et décors en phase de préproduction. Netflix étend ainsi l’usage de l’IA à diverses étapes du processus créatif du film, de la planification à la postproduction.

L’entreprise souhaite rationaliser les coûts sans sacrifier la qualité. Dans un marché saturé et concurrentiel, chaque innovation technologique devient un avantage.

Selon Sarandos, l’IA ne remplace pas la créativité mais en démultiplie les capacités. Elle facilite les ajustements rapides, anticipe les besoins visuels et réduit les contraintes budgétaires. Loin de menacer la création, elle en redéfinit les moyens.

L’usage de ces technologies s’inscrit aussi dans une politique interne plus large. Le second co-directeur général, Greg Peters, a confirmé que l’IA générative ne se limite pas à la production audiovisuelle.

Elle soutient également la personnalisation de l’expérience utilisateur, l’optimisation de la recherche, et bientôt les formats publicitaires interactifs. Dès la seconde moitié de 2025, Netflix prévoit de lancer des annonces pilotées par IA, capables d’adapter leur film en temps réel aux préférences du spectateur.

Optimiser la production sans sacrifier la créativité

Les résultats financiers du deuxième trimestre 2025 confirment l’efficacité de cette dynamique. Netflix a enregistré 11,08 milliards de dollars de revenus, soit 16 % de croissance annuelle, pour un bénéfice net de 3,13 milliards.

Le temps de visionnage a dépassé 95 milliards d’heures, dont un tiers provient de contenus non anglophones. Cette performance traduit la solidité du modèle, mais aussi l’attrait de productions locales soutenues par une technologie globale.

Cependant, cette montée en puissance de l’IA suscite un éternel débat dans l’industrie du cinéma. De nombreux artistes redoutent une dérive vers l’automatisation et dénoncent l’usage non consenti de leurs œuvres pour entraîner les modèles.

Netflix tente de rassurer : l’entreprise ne cherche pas à remplacer les métiers créatifs mais à leur offrir des moyens nouveaux. « L’intelligence artificielle ne fait pas de vous un grand conteur si vous ne l’êtes pas déjà », rappelle Sarandos. L’enjeu reste d’intégrer la technologie sans effacer la singularité humaine du récit.

