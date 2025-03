NextGenAI : OpenAI s’allie aux meilleures universités pour révolutionner l’éducation

Le lundi 3 mars, OpenAI a annoncé NextGenAI, un consortium novateur développé en collaboration avec 15 institutions de recherche prestigieuses.

Cette initiative ambitionne d’exploiter l’IA pour accélérer la recherche et transformer l’éducation. Pour concrétiser ce projet, OpenAI s’engage à allouer 50 millions de dollars sous forme de subventions de recherche, de ressources informatiques et d’accès privilégié à ses API.

Le consortium réunit des établissements de renom dont Harvard, Caltech, l’Université d’Oxford, le MIT, Duke University, Sciences Po et Texas A&M. Mais des institutions engagées dans des secteurs variés comme le Boston Children’s Hospital et la Boston Public Library sont aussi de la partie.

La société précise que des récompenses seront progressivement attribuées aux étudiants, enseignants et chercheurs au cours des prochains mois.

Chacune des organisations fondatrices de NextGenAI mettra l’IA au service de défis majeurs de l’humain. Qu’il s’agisse de soins de santé, d’innovation éducative, de mobilité ou d’agriculture.

The Ohio State University mobilise, par exemple, l’IA pour accélérer les progrès en santé numérique et en biotechnologies avancées.

Harvard et le Boston Children’s Hospital exploitent les outils d’OpenAI pour améliorer les diagnostics médicaux. Notamment dans le cas des maladies rares, tout en veillant à un alignement éthique de l’IA sur les valeurs humaines.

Duke University, quant à elle, se spécialise dans la métascience, en identifiant les domaines scientifiques où l’IA pourrait générer le plus d’avancées.

D’autres établissements mettent également l’accent sur l’éducation et la formation. Texas A&M déploie une initiative d’alphabétisation en IA générative, destinée à enseigner un usage responsable de cette technologie dans le milieu académique.

Les chercheurs et étudiants du MIT, eux, bénéficieront des API et des ressources d’OpenAI pour entraîner et perfectionner leurs propres modèles d’IA. À Howard University, l’IA sera intégrée dans de nouveaux programmes éducatifs et servira à moderniser les opérations universitaires.

Ce projet va même au-delà du monde académique. L’Université d’Oxford met à profit l’IA pour ses programmes de recherche et d’éducation. Comment ? Via la Bodleian Library, qui numérise et transcrit des textes anciens pour les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier.

De son côté, la Boston Public Library applique l’IA à la numérisation et à l’accessibilité des archives publiques. Ce qui permet à un plus large public de consulter des documents historiques.

Quel est le but d’OpenAI avec NextGenAI ?

OpenAI l’a expliqué dans un communiqué : « NextGenAI ne se contente pas de stimuler les avancées scientifiques, il vise aussi à former les futurs acteurs de l’intelligence artificielle. »

« Ce programme est conçu pour soutenir le chercheur en quête de découvertes, l’universitaire explorant de nouvelles perspectives et l’étudiant souhaitant maîtriser l’IA. À mesure que nous en tirerons des enseignements, nous envisagerons d’élargir son impact et sa portée. »

Bref, cette initiative renforce l’engagement d’OpenAI dans l’éducation, dans la lignée de ChatGPT Edu lancé en mai 2024. Grâce à cet outil, l’accès universitaire à l’IA s’est largement démocratisé, ouvrant la voie à de nouvelles avancées.

Elle survient également à un moment critique pour le financement de la recherche en IA aux États-Unis. L’administration Trump aurait récemment licencié plusieurs experts en IA de la National Science Foundation, mettant en péril des projets essentiels.

Quoi qu’il en soit, ce programme NextGenAI, conçu pour accompagner chercheurs, enseignants et étudiants, pourrait voir son périmètre s’élargir à l’avenir. OpenAI laisse entendre que, selon les résultats obtenus, de nouvelles opportunités d’expansion seront envisagées.

