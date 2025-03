OpenAI Academy : cette bible officielle de l’IA fera de vous le maître de ChatGPT et Sora !

Vous rêvez de comprendre l’intelligence artificielle sans vous perdre dans des mots compliqués ? OpenAI vient de lancer OpenAI Academy, une plateforme gratuite pour apprendre à maîtriser ChatGPT et Sora.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, l’intelligence artificielle change tout autour de nous chaque jour. Mais savez-vous que beaucoup se sentent encore perdus face à cette révolution ? C’est pour cette raison qu’OpenAI a décidé de rendre tout cela plus clair. En lançant son OpenAI Academy, l’entreprise propose enfin une ressource gratuite, complète et accessible.

OpenAI Academy : un espace d’apprentissage ouvert, clair et 100 % gratuit

Lancée récemment via le blog officiel d’OpenAI, l’OpenAI Academy est une plateforme éducative en ligne. Elle a été conçue pour nous aider à mieux comprendre et utiliser l’intelligence artificielle. Pour cela, il suffit juste de créer un compte pour accéder à des contenus variés et enrichissants.

Et selon OpenAI, cette initiative veut offrir à chacun les moyens d’utiliser l’IA de manière responsable et efficace. Vous y trouverez des guides pratiques, des tutoriels clairs et même des sessions en direct.

Par exemple, on y apprend comment créer un GPT personnalisé ou utiliser Sora pour générer des vidéos avec un storyboard.

En parallèle, des événements en ligne et en présentiel sont proposés pour renforcer l’expérience. L’Academy ne se limite donc pas à lire ou à regarder des vidéos. Elle invite aussi à échanger, poser des questions, et progresser à son rythme.

Et comme cette formation est totalement gratuite, elle devient un véritable atout face aux offres souvent payantes sur Internet.

Apprendre à votre rythme, selon vos besoins

Que vous soyez développeur, professeur, artiste ou simple curieux, l’OpenAI Academy a quelque chose pour vous. L’approche est simple : pas besoin d’être expert pour comprendre. Lorsque l’on explore la plateforme, on sent que tout a été pensé pour accompagner chacun, étape par étape.

Dès vos premiers clics, vous pouvez choisir un parcours adapté à votre niveau et à vos objectifs. Comme utilisateur régulier de ChatGPT, j’ai découvert moi-même des fonctionnalités utiles que j’ignorais auparavant.

Et si vous débutez complètement ? Pas de souci. Vous pouvez commencer doucement, avec les bases, puis avancer à votre rythme.

En plus, la plateforme vous aide aussi à créer vos propres projets IA. Par exemple, vous pouvez apprendre à faire une recherche approfondie dans ChatGPT ou à intégrer l’IA dans vos outils quotidiens. Et en parallèle, une communauté active est là pour échanger, répondre à vos questions et partager ses idées.

Il ne s’agit pas juste de former des experts. L’OpenAI Academy veut aussi bâtir un avenir plus juste. En tant qu’outil collectif, elle donne à chacun une chance de mieux comprendre l’IA, peu importe son origine ou son niveau d’études.

Par exemple, citons KOBI, une application qui aide les enfants dyslexiques à lire. Ou encore I-Stem, un projet indien qui soutient les personnes aveugles. Ces idées sont nées grâce au soutien d’OpenAI. Et selon leurs créateurs, cela n’aurait pas été possible sans l’Academy.

Outre cela, OpenAI collabore avec des fondations, des écoles, des associations locales. D’après les retours, cette approche inclusive donne envie de s’engager. De nombreux participants découvrent qu’ils ont, eux aussi, quelque chose à apporter. Parfois une idée, parfois une solution, parfois une simple question… mais toujours utile.

Et vous ? Avez-vous un projet en tête que vous aimeriez lancer grâce à l’IA ? Dites-le-nous en commentaire !

