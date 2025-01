OpenAI pourra bientôt contrôler votre PC ! Ce qu’il faut savoir sur l’IA Operator

La révolution de l’intelligence artificielle pourrait bien se jouer sous nos yeux. Oubliez les simples assistants vocaux, imaginez un agent IA capable de prendre véritablement les commandes de votre PC. Si OpenAI concrétise ses plans, notre quotidien informatique pourrait changer à jamais. Voici ce que vous devez savoir sur le tout nouveau venu, l’agent Operator.

Nous pensions avoir tout vu avec les assistants virtuels. Mais OpenAI a un projet bien plus ambitieux en tête. Il s’agit d’un agent IA qui pourrait prendre le contrôle de votre ordinateur pour exécuter des tâches à votre place.

Exit les heures passées à chercher des fichiers ou à configurer des applications, cet agent nommé Operator pourrait bien devenir le nouveau maître de votre PC. Il deviendrait un véritable manager de vos actions numériques, capable de gérer des tâches complexes en toute autonomie.

L’IA progresse à vitesse grand V, et la prochaine révolution pourrait bien être une intelligence artificielle agentique capable de gérer votre ordinateur. Une IA qui s’occupe des tâches à votre place, comme si votre assistant virtuel avait enfin appris à… être utile. Ainsi, OpenAI est sur le coup !

Operator, c’est un agent intelligent intégré à votre système qui exécute des tâches directement sur votre appareil. Envie de créer une feuille Excel ? De planifier un voyage ? Plus besoin de cliquer frénétiquement ou de jongler entre plusieurs applications. Vous donnez les instructions, l’IA s’occupe du reste.

Le concept n’est pas nouveau, car des entreprises comme Anthropic s’y essaient déjà. Mais ce qui rend Operator spécial, c’est qu’il vient d’OpenAI. Et si l’on en croit les fuites de l’ingénieur logiciel Tibor Blaho, cette fonctionnalité serait déjà en préparation.

Tibor Blaho a repéré des traces d’Operator dans l’application ChatGPT pour macOS, notamment des options cachées pour attribuer des raccourcis clavier tels que « Basculer l’opérateur » et « Forcer à quitter l’opérateur ».

Confirmed – the ChatGPT macOS desktop app has hidden options to define shortcuts for the desktop launcher to "Toggle Operator" and "Force Quit Operator" https://t.co/rSFobi4iPN pic.twitter.com/j19YSlexAS