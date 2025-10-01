Opera Neon : le navigateur IA qui remplace Google (pour 20€ par mois)

Le 30 septembre 2025, l’éditeur norvégien Opera a enfin lancé Neon. Son navigateur IA qui combine onglets visuels, multitâches et gestion multimédia simplifiée.

Présenté pour la première fois en mai 2025, ce navigateur dit agentique restait jusque-là entouré de mystère. Pour l’instant, Opera Néon n’est accessible qu’à un nombre limité d’utilisateurs et pour 19,90 $ par mois. La firme invite les autres à rejoindre une liste d’attente.

Des agents IA qui font la différence

L’idée d’un navigateur IA n’est pas nouvelle. En juillet, Perplexity a lancé Comet, suivi rapidement par l’agent ChatGPT d’OpenAI.

Ce mois-ci, Atlassian a acquis The Browser Company, fabricant de Dia. Google a déployé des fonctionnalités Gemini pour Chrome.

Pour se démarquer, Opera Neon intègre plusieurs agents IA qui assistent l’utilisateur dans des tâches précises. Ces derniers rendent la navigation plus intuitive et presque… magique.

« Tasks » crée un espace de travail pour chaque mission. « Do » s’occupe de la navigation dans cette mission. Et les « Cards » enregistrent vos instructions en un clin d’œil.

Opera Neon ne se limite pas à afficher des pages web. Les onglets visuels, l’Omnibox flottante et l’accès rapide donnent le contrôle total. Même le fond d’écran de votre bureau s’invite dans le navigateur, pour un effet « tout-en-un » immersif.

Sur Mac ou Windows, l’interface de Neon reprend les fonctionnalités classiques d’Opera, mais en versions améliorées.

Opera Neon donne vie à la navigation

Le vrai charme d’Opera Neon se cache dans son moteur physique. Les onglets et objets de l’interface bougent comme dans la vie. Ils possèdent un poids, glissent, se poussent ou disparaissent de manière naturelle lorsqu’ils sont traînés ou supprimés.

La gestion multimédia devient aussi un jeu d’enfant. La fonction video popout détache une vidéo dans une fenêtre amovible, pour continuer à surfer sans perdre le fil. Les onglets audio ou vidéo se regroupent dans un panneau unique, facile à consulter.

Le mode écran partagé permet de naviguer sur deux pages en même temps, avec un simple glissement de souris. Les onglets visuels ajoutent une touche pratique et esthétique. Chaque page ouverte affiche une miniature, permettant de retrouver rapidement le site voulu.

Le système de gravité classe automatiquement vos onglets selon leur fréquence d’usage. Les plus consultés restent en avant, dans l’espace d’accès rapide. Et quand vous fermez un onglet, il disparaît avec une petite animation.

Enfin, le navigateur inclut un outil de galerie qui enregistre automatiquement les images et captures sélectionnées. Opera Neon étiquette chaque image avec son adresse web.

