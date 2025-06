Perplexity lance Labs : l’IA qui donne vie à toutes vos idées

Vous avez des projets ? Perplexity Labs peut les concrétiser. Cet outil dédié aux utilisateurs Pro de la plateforme est conçu pour donner vie aux projets les plus ambitieux.

Avec Perplexity Labs, la startup cherche à s’éloigner de son image de simple moteur de recherche. Elle veut devenir une véritable plateforme d’idéation et de création automatisée.

Présenté comme une « équipe virtuelle », cet outil est capable de produire des rapports détaillés, de générer du code, des tableaux de données, des graphiques, des diagrammes interactifs, et même des mini-applications exploitables directement.

Introducing Perplexity Labs: a new mode of doing your searches on Perplexity for much more complex tasks like building trading strategies, dashboards, headless browsing tasks for real estate research, building mini-web apps, storyboards, and a directory of generated assets. pic.twitter.com/ApB5Jk5KWD