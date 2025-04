[VIDÉO] Personnages cohérents : Comment ChatGPT 4-o change la donne 

ChatGPT 4-o propose une nouvelle approche de la création visuelle. À partir d’une simple description textuelle, l’outil peut désormais générer des personnages cohérents, à la fois dans leur apparence et leur mise en scène.

L’atout principal, c’est la cohérence entre les images produites. En décrivant précisément les éléments de style — coupe de cheveux, accessoires, posture — on obtient des visuels qui conservent une vraie continuité. C’est particulièrement utile pour les créateurs de jeux de rôle, les auteurs de webtoons ou les illustrateurs qui développent des univers visuels étendus.

Autre avancée : le contrôle de la caméra par la description. En précisant dans le prompt des notions comme « vue en contre-plongée”, “zoom serré” ou “plan large”, on influence directement la composition de l’image. Plus besoin d’outils de mise en scène complexes : tout passe par le texte. Cette approche modifie la façon dont on pense la narration visuelle, en intégrant directement l’œil du réalisateur dans l’écriture du prompt.

ChatGPT 4-o interprète finement les intentions, ce qui permet de construire une identité graphique stable sur plusieurs scènes. Regardez la vidéo pour découvrir en détail comment tirer parti de ces fonctions pour enrichir vos créations avec des personnages cohérents. Pensez à liker si vous aimez la vidéo. N’hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre avec nous l’évolution des outils d’IA et partagez vos retours en commentaire.

