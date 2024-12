[VIDÉO] Cette IA française menace Chatgpt !!! Et c’est gratuit ! [Test Pixtral Large]

Dans cette vidéo, on vous fait découvrir Pixtral Large, une IA française qui fait parler d’elle ! Elle se positionne comme une alternative intéressante face à des outils bien établis comme ChatGPT, et tout ça gratuitement. De quoi intriguer les amateurs de tech et d’IA.

Dans la vidéo, on teste Pixtral Large sous toutes ses coutures : ses performances, sa précision et ses fonctionnalités sont passées au peigne fin. On partage avec vous nos observations pour que vous puissiez mieux comprendre ce que cette IA apporte réellement.

On a aussi comparé Pixtral Large avec ChatGPT pour voir où elle se situe face à ce poids lourd de l’IA. Avec des exemples concrets et une approche simple, on vous aide à mieux cerner ce qu’elle peut offrir dans un contexte professionnel ou personnel.

Alors, curieux de voir ce que Pixtral Large a dans le ventre ? Lancez la vidéo pour en savoir plus, et si le sujet vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans l’univers de l’IA et de la tech. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à partager la vidéo.

