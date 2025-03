Pourquoi Google efface les mentions de diversité dans son équipe IA ?

Google a récemment modifié la page web de son équipe IA responsable sans en faire l’annonce officielle. Selon The Midas Project, des termes comme « diversité », « équité » et « communautés marginalisées » ont disparu de Google.

Google possède une équipe appelée RAI-HCT (Responsible AI and Human-Centered Technology), qui travaille sur l’éthique de l’intelligence artificielle. Son objectif est d’assurer que l’IA soit équitable, explicable et sécurisée. Ces changements concernent globalement cette équipe.

Auparavant, la page mettait en avant la protection des groupes sous-représentés et l’engagement en faveur de l’équité algorithmique. Désormais, ces références ont été remplacées par des termes plus vagues comme « tous », « variés » et « nombreux ». Google n’a pas répondu aux demandes de commentaire, ce qui laisse planer le doute sur les raisons de ces modifications.

Un contexte de recul des initiatives DEI

Ce changement s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans plusieurs grandes entreprises technologiques. En février 2025, Google annonçait l’abandon progressif de ses objectifs de diversité dans le recrutement, puis, elle s’est engagée à réexaminer ses programmes DEI (Diversité, Équité, Inclusion).

Google n’est pas un cas isolé. Amazon et Meta ont également réduit leurs engagements en matière de diversité ces derniers mois. OpenAI, de son côté, a supprimé toute mention de diversité et d’inclusion dans sa section recrutement. À l’inverse, Apple a récemment rejeté une proposition d’actionnaire visant à mettre fin à ses programmes DEI.

Une pression politique grandissante

Cette vague de révisions intervient dans un contexte politique tendu. L’administration Trump considère que ces initiatives relèvent de pratiques « illégales ». Les grandes entreprises, dont Google, Amazon et Meta, collaborent avec des agences fédérales. Ce positionnement pourrait viser à éviter d’éventuels conflits avec les autorités gouvernementales.

Ces suppressions soulèvent des questions sur l’engagement futur des entreprises envers l’équité et la diversité. Alors que certaines géantes de la tech abandonnent leurs programmes, d’autres, comme Apple, résistent encore aux pressions. Ce virage de Google marque-t-il la fin des engagements DEI dans la Silicon Valley ?

