L’IA a un problème de diversité : la riposte des entrepreneurs issus des minorités

Les systèmes d'intelligence artificielle actuels peinent à représenter fidèlement la diversité des expériences culturelles, perpétuant ainsi des biais ancrés. Face à ce constat, des entrepreneurs issus des minorités sous-représentées lancent une nouvelle vague d'initiatives qui visent à développer des modèles de langage personnalisés, mieux à même de saisir les nuances des réalités vécues par les communautés afro-descendantes et africaines.

L'avancée rapide des grands modèles de langage comme ChatGPT a ouvert une nouvelle ère des capacités de l'intelligence artificielle. Cependant, ces modèles généralistes présentent d'importantes limites pour saisir les nuances des expériences culturelles diverses, en particulier celles des communautés sous-représentées. Ce biais eurocentriste dans les données d'entraînement de l'IA a suscité une vague d'initiatives menées par des fondateurs et entrepreneurs noirs, qui développent des modèles de langage sur mesure pour mieux répondre aux besoins uniques des communautés noires et de la diaspora africaine.

Une IA pour les communautés afro-descendantes

Aux États-Unis, des entreprises comme Latimer.AI, ChatBlackGPT et Spark Plug sont à l'avant-garde de la création de chatbots et de modèles de langage qui reflètent avec précision les expériences afro-américains.

Leur approche consiste à entraîner les algorithmes sur des sources de données représentatives, notamment des écrits de la Renaissance de Harlem, d'auteurs noirs dans l'éducation, et de l'anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) courant.

Ce faisant, ces modèles peuvent mieux saisir les nuances culturelles et les schémas linguistiques souvent négligés ou mal représentés dans les systèmes d'IA grand public.

Des modèles multilingues pour la diversité linguistique africaine

La question des biais dans l'IA dépasse la communauté afro-américaine pour s'étendre à l'ensemble de la diaspora africaine. Avec plus de 2 000 langues et dialectes parlés à travers le continent, les modèles de langage existants peinent à fournir des résultats précis et culturellement pertinents pour une partie importante de la population africaine.

Des initiatives comme CDIAL.AI comblent cette lacune en développant des modèles multilingues capables de comprendre et de communiquer dans ces langues africaines sous-représentées.

En collaborant avec des locuteurs natifs et des linguistes, ces efforts visent à préserver et à intégrer le riche patrimoine linguistique de l'Afrique dans les systèmes d'IA.

Une représentation visuelle inclusive

Au-delà des modèles de langage, des efforts sont également déployés pour promouvoir une représentation visuelle plus inclusive dans l'IA. Des entreprises comme Pocstock constituent des bases de données d'images de stock diverses mettant en scène des personnes de couleur, permettant ainsi aux futurs modèles d'IA de générer du contenu visuel reflétant mieux la diversité des expériences et des apparences humaines.

L'essor des modèles d'IA personnalisés et des initiatives menées par ces entrepreneurs issus des minorités représente une étape significative vers la résolution du problème de longue date des biais culturels dans l'intelligence artificielle. En donnant la priorité à l'inclusion des perspectives et des expériences sous-représentées, ces efforts ont le potentiel de créer des systèmes d'IA plus équitables et représentatifs, et de renforcer ainsi la confiance et l'acceptation de ces solutions au sein des diverses communautés.

