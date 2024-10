Protégez votre entreprise des attaques de phishing basées sur l’IA

Les attaques de phishing ont atteint un nouveau niveau de sophistication en 2024, grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). Cette évolution inquiète les entreprises, confrontées à des cyberattaques toujours plus complexes et difficiles à détecter.

Une montée fulgurante des cyberattaques basées sur l’IA

En 2024, les cybercriminels utilisent massivement l’IA pour transformer leurs méthodes de phishing pour rendre ces attaques plus ciblées et sophistiquées. Les grands modèles de langage (LLM) permettent de générer des courriels frauduleux presque indétectables. Grâce à ces outils, même les novices peuvent mener des attaques complexes. Cela augmente la menace pour les entreprises du monde entier. D’après Qevlar AI, les cybercriminels peuvent créer des pages de connexion clonées en quelques minutes. Cela renforçe l’efficacité de leurs tentatives d’usurpation d’identité.

Une évolution inquiétante des techniques de phishing

Les attaques de phishing sont passées de simples courriels de masse à des attaques hyper personnalisées, presque impossibles à repérer. En 2023, une augmentation de 58 % des attaques de phishing a été observée à l’échelle mondiale. Cette hausse met en évidence l’usage croissant des données publiques pour cibler des individus ou des organisations de manière précise. Avec des technologies avancées telles que les deepfakes et le vishing, les cybercriminels parviennent à imiter la voix ou l’apparence d’un dirigeant d’entreprise. Il s’agit ainsi d’une nouvelle couche de complexité aux cyberattaques.

L’IA comme rempart : quelles solutions pour les entreprises ?

Face à ces menaces, les entreprises doivent renforcer leur cybersécurité. Comme l’explique Hamza Sayah, CTO de Qevlar AI : « Les cybercriminels exploitent l’IA pour rendre leurs attaques plus sophistiquées et scalables, les entreprises doivent faire de même pour analyser et détecter les menaces plus efficacement ». En effet, l’utilisation d’outils d’IA peut accélérer la détection des attaques et permettre une réponse rapide et efficace. En parallèle, l’adoption d’une architecture de « Zero Trust » est cruciale pour limiter les risques en cas de compromission.

Vous l’aurez compris ! Il est impératif que les entreprises restent vigilantes et proactives dans leur lutte contre les cyberattaques. Une combinaison d’intelligence humaine et de technologies de pointe est essentielle pour contrer ces menaces qui ne cesseront d’évoluer avec les progrès de l’IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

