[VIDÉO] Deepseek déjà dépassé par cette nouvelle IA chinoise ? 

Alibaba frappe fort avec Qwen 2.5 Max, un modèle d’intelligence artificielle qui bouscule la hiérarchie établie. Face à DeepSeek V3 et GPT-4o, cette nouvelle avancée affiche des performances qui pourraient bien redistribuer les cartes.

Grâce à son architecture MoE (Mixture of Experts), Qwen 2.5 Max active uniquement les neurones nécessaires à chaque tâche. Cette approche optimise l’efficacité du modèle en réduisant la consommation de ressources tout en améliorant la précision des résultats. Avec plus de 20 000 milliards de tokens utilisés pour son entraînement, il repousse encore un peu plus les limites de l’IA générative.

L’un de ses atouts majeurs réside dans son accessibilité. Contrairement à d’autres modèles avancés, Qwen 2.5 Max est disponible gratuitement via le Qwen Chat. Cette ouverture pourrait accélérer l’adoption de l’IA et offrir à un plus large public un outil puissant, autrefois réservé aux grandes entreprises et aux laboratoires de recherche.

Pour comprendre ce que cette avancée signifie réellement pour le secteur et comment Qwen 2.5 Max se positionne face à la concurrence, regardez la vidéo jusqu’à la fin. On y décrypte ses performances. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour suivre avec nous les dernières évolutions technologiques et rester informé des prochaines innovations de l’IA.

