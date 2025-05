[VIDÉO] Midjourney, imbattable ? Ce générateur d’images va vous surprendre…

Midjourney a-t-il enfin de la concurrence sérieuse ? Rêve 1.0 (qui, soit dit en passant propose un plan gratuit), entend bien s’imposer dans le paysage des générateurs d’images IA.

Dans cette vidéo, on teste Rêve 1.0, un générateur d’images par intelligence artificielle accessible directement en ligne, sans téléchargement ni installation. L’interface est épurée et le fonctionnement repose sur des prompts classiques. À travers plusieurs essais concrets, on observe comment l’outil interprète les instructions, la fidélité des rendus, et la souplesse des ajustements. Rien de technique ici, mais une prise en main grand public, pensée pour aller droit au résultat.

Rêve propose un plan gratuit, avec des options de format variées (portrait, carré, paysage) et plusieurs déclinaisons d’image par génération. On peut également insérer du texte directement dans l’image, une fonctionnalité encore rare sur les générateurs IA accessibles au grand public. Ce positionnement intermédiaire, entre outil créatif et solution pratique, en fait une alternative crédible pour ceux qui ne souhaitent pas s’abonner immédiatement à des plateformes comme Midjourney.

On vous propose donc un aperçu objectif, sans filtre, de ce que permet Rêve aujourd’hui, dans un usage concret. Si vous cherchez un outil simple, rapide, et sans frais immédiats, cette vidéo devrait vous intéresser. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tests d’outils IA. Et si vous avez déjà essayé Rêve, vos retours sont bienvenus en commentaire.

