Sopra Steria Next et Microsoft : une alliance pour l’adoption de Copilot en entreprise

Sopra Steria Next collabore avec Microsoft pour déployer Copilot pour Microsoft 365 afin de transformer l'adoption de l'IA générative en entreprise. Cette collaboration met l'accent sur la formation, le management et l'optimisation de l'utilisation de cette technologie prometteuse. Cette initiative marque un tournant décisif dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel pour établir un nouveau standard de réussite pour les organisations de toutes tailles.

Accélérer l'adoption de l'IA en entreprise

Sopra Steria Next, en partenariat avec Microsoft, déploie Copilot pour Microsoft 365 afin de favoriser l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans les entreprises. Fabrice Asvazadourian, directeur général de Sopra Steria Next, souligne l'importance de l'accompagnement : « Copilot pour Microsoft 365 est un outil certes extraordinaire mais sans un accompagnement adéquat, le potentiel de productivité peut rester sous-exploité. »

Une étude récente de Sopra Steria Next prévoit que le marché de l'intelligence artificielle générative atteindra les 100 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui multiplie sa valeur par dix. Depuis le 15 janvier dernier, Microsoft propose Copilot pour Microsoft 365 à toutes les entreprises, mais le véritable défi réside dans un déploiement réussi à grande échelle.

Pour répondre aux défis posés par l'IA en entreprise, Sopra Steria Next propose un accompagnement spécialement conçu pour augmenter l'efficacité et l'inventivité des employés. Selon le Work Trend Index de Microsoft, 70 % des utilisateurs de Copilot pour Microsoft 365 en témoignent. Cette offre, bientôt disponible sur la marketplace de Microsoft, s'inscrit dans une stratégie ambitieuse de déploiement de l'intelligence artificielle au sein de Sopra Steria et de son écosystème.

Les trois conditions de succès : humain, technologie et business

L'offre sur-mesure de Sopra Steria Next repose sur trois axes essentiels pour garantir une adoption réussie de l'IA générative en entreprise. Le premier axe, l'humain, vise à donner aux collaborateurs les clés de compréhension et d'utilisation de cette technologie. Cela passe par des séminaires d'acculturation et des ateliers d'exploration de cas d'usages. Le deuxième axe, la technologie, inclut des audits et analyses d'impact de l'IA sur les secteurs d'activité pour concevoir une stratégie de déploiement personnalisée. Le troisième axe, le business, consiste à mesurer la performance et les gains pour l'entreprise du déploiement de Copilot pour Microsoft 365. Le but est de réaliser les ajustements nécessaires pour ancrer l'IA générative dans le quotidien des équipes.

Philippe Clapin, directeur général de Sopra Steria Next France, conclut : « Alors que le marché de l'IA générative entame son passage à l'échelle et sa monétisation, nous sommes particulièrement fiers de faire partie des premiers cabinets de conseil en France à proposer un tel accompagnement à nos clients ». Il ajoute : « Aujourd'hui, beaucoup de décideurs regardent l'IA avec surprise. Notre volonté est de leur faire comprendre que c'est aujourd'hui que tout se joue et que l'IA générative n'est pas qu'une brique technologique, c'est un nouveau paradigme dans le monde du travail. »

Grâce à cette collaboration, les entreprises pourront exploiter pleinement le potentiel de Copilot pour Microsoft 365. Ils seront ainsi en mesure d'améliorer leur productivité et leur compétitivité sur le marché global.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

