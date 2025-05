Plateforme Twilio : IA, data, ROI… tout pour plaire !

Twilio révolutionne l’engagement client avec une plateforme alimentée par l’IA et la data. Un tournant stratégique pour des interactions hyper-personnalisées.

Lors de la conférence SIGNAL 2025, Twilio a dévoilé une avancée pour l’engagement client : une nouvelle plateforme interconnectée qui exploite la puissance de l’intelligence artificielle et des données. L’objectif de cette plateforme est de permettre aux entreprises de personnaliser chaque interaction client pour une expérience unique et optimisée à grande échelle.

Une plateforme dédiée à l’expérience client du futur

Twilio, reconnu pour ses solutions d’engagement client en temps réel, a redéfini les standards avec cette nouvelle plateforme. Avec l’IA, les données et les technologies de communication, elle vise à offrir une expérience fluide et personnalisée tout au long du parcours client. Selon Khozema Shipchandler, CEO de Twilio, « Nous vivons la fin de l’expérience client telle que nous la connaissions« . Il met en avant l’importance d’une infrastructure adaptée, capable de combiner des canaux de communication variés, des données contextuelles et une intelligence artificielle fiable et flexible.

Comme le souligne Mila D’Antonio, analyste principal chez Omdia, « Twilio continue d’ouvrir la voie avec une plateforme pensée pour un avenir axé sur l’IA« . Puisque les attentes des consommateurs n’ont jamais été aussi élevées, la plateforme Twilio s’impose comme un outil indispensable pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives.

L’intelligence artificielle au cœur de l’innovation

Parmi les grandes nouveautés de Twilio, il y a ses avancées en matière d’IA conversationnelle. En effet, la plateforme offre désormais des fonctionnalités. Citons entre autres ConversationRelay et Conversational Intelligence. Elles permettent aux entreprises de créer des interactions vocales et textuelles plus naturelles et intelligentes. Ces outils d’IA permettent de transformer des conversations en données structurées. Cela offre des insights précieux pour améliorer l’expérience client.

La plateforme de Twilio n’est pas seulement destinée aux entreprises les plus avancées en matière d’IA. Sa flexibilité lui permet de s’adapter à toutes les tailles d’entreprises. Elle s’intègre aux écosystèmes existants des utilisateurs. La solution est donc scalable et interopérable, ce qui permet aux entreprises de se développer à leur propre rythme.

Solution de conformité et de sécurité renforcée

Twilio propose des mises à jour pour renforcer les communications sécurisées. Parmi ces nouveautés, l’extension du Rich Communication Services (RCS) et l’intégration des appels via WhatsApp Business offrent aux entreprises de nouveaux moyens d’interagir avec leurs clients. Ces fonctionnalités garantissent la conformité aux législations locales, notamment avec l’outil Compliance Toolkit.

Twilio a annoncé un important investissement dans la régionalisation des données, avec des solutions de stockage et de traitement des données adaptées aux besoins des entreprises qui opèrent à l’international. Les solutions de messagerie et d’email seront notamment disponibles avec hébergement des données dans l’UE. Cela permet de mieux répondre aux exigences du RGPD et d’autres régulations de confidentialité. Les entreprises peuvent s’appuyer sur une infrastructure qui garantit non seulement une expérience utilisateur fluide, mais aussi une efficacité accrue, tant en termes de productivité que de ROI.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

