Une intelligence artificielle biologique ? L’inquiétant projet de ces scientifiques

PROTEUS, c’est ainsi que se nomme le projet d’intelligence artificielle biologique qui évolue dans des cellules vivantes. Des molécules créées sur-mesure en quelques semaines, et des protéines capables de résoudre des problèmes génétiques complexes…

En Australie, des chercheurs ont mis au point PROTEUS. C’est un système capable de faire évoluer des protéines à l’intérieur même des cellules de mammifères. Ce procédé repose sur une méthode scientifique qui accélère les cycles de mutation et de sélection naturelle. Avec cette intelligence artificielle biologique, les scientifiques peuvent reprogrammer le vivant pour résoudre des problèmes de santé plus complexes.

Bienvenue dans le monde de PROTein Evolution Using Selection, un système qui combine biotechnologie, évolution accélérée et IA pour créer des molécules sur-mesure, et cela directement dans nos cellules.

Ce système a été mis au point par des chercheurs du Centre Charles Perkins de l’Université de Sydney. Son but est de simuler rapidement l’évolution. Là où la nature mettrait des années, PROTEUS produit des molécules aux fonctions nouvelles ou optimisées en quelques semaines seulement.

Vous vous demandez comment ? C’est grâce à un concept appelé évolution dirigée. Par exemple, les chercheurs posent une question « comment désactiver ce gène dangereux ? ». Ensuite, PROTEUS génère des millions de versions différentes d’une molécule, jusqu’à trouver celles qui fonctionnent le mieux.

Par ailleurs, les chercheurs ont dû éviter un piège ! Que la cellule triche et trouve un raccourci juste pour passer l’essai. Pour cela, ils ont utilisé des particules virales chimériques afin de garantir un vrai processus d’évolution. C’est une sorte de combinaison entre deux virus très différents. Cela donne ensuite un système robuste, stable, et déjà validé par d’autres labos.

