Usurpation d’identité : OpenAI au cœur d’une attaque phishing

Les chercheurs de Barracuda ont découvert une campagne de phishing qui exploite l’identité d’OpenAI. Elle vise les entreprises du monde entier. Cette attaque repose sur des tactiques classiques, renforcées par des éléments d’IA générative, pour tromper les utilisateurs et voler des informations sensibles.

Une stratégie classique revisitée

L’attaque cible les victimes et utilise l’identité d’OpenAI, une entreprise de confiance. Elle demande la mise à jour urgente d’informations de paiement liées à un abonnement. Ce type de phishing s’appuie sur un sentiment d’urgence pour pousser les destinataires à agir sans réfléchir. Les messages proviennent d’une adresse non officielle : info@mta.topmarinelogistics.com, ce qui constitue un premier indice de leur caractère frauduleux. Malgré cela, les contrôles DKIM et SPF ont été validés. Cela rend ces e-mails plus difficiles à détecter par les systèmes automatisés.

Les caractéristiques de l’attaque

L’analyse des messages met en lumière plusieurs caractéristiques typiques des tentatives de phishing. Tout d’abord, l’adresse de l’expéditeur est suspecte, car elle n’appartient pas à un domaine officiel d’OpenAI. Les attaquants ont modifié les enregistrements DKIM et SPF. Ces outils, habituellement employés pour authentifier les e-mails, leur ont permis de contourner les filtres de sécurité. Le langage utilisé dans ces messages est également révélateur : il joue sur l’urgence pour inciter les destinataires à agir rapidement, une technique classique des arnaques de ce type. De plus, les informations de contact sont volontairement fausses. Un e-mail prétendument légitime (support@openai.com) est inclus pour renforcer l’apparence de crédibilité du message. Malgré ces éléments, l’attaque est décrite comme relativement peu sophistiquée, ce qui limite son efficacité pour le moment.

Les risques émergents liés à l’IA générative qui demandent vigilance et protection proactive

Les cyberattaquants expérimentent de plus en plus l’IA générative pour produire des e-mails frauduleux, mais les chercheurs soulignent que ces technologies n’ont pas encore conduit à des menaces significativement plus complexes. Barracuda et d’autres acteurs de la cybersécurité, comme Forrester ou Verizon, confirment une augmentation des tentatives de phishing qui utilisent l’IA. Toutefois, ils n’observent pas de révolution dans leur sophistication.

Alors que les menaces basées sur l’IA en sont encore à leurs débuts, les entreprises doivent redoubler de vigilance face aux signaux d’alerte classiques du phishing. Renforcer les défenses de base, comme la vérification des adresses e-mail et la sensibilisation des employés, reste une stratégie efficace pour contrer ces attaques en évolution. Cette découverte illustre l’importance de surveiller de près l’utilisation croissante des outils d’IA dans les cyberattaques et de maintenir une posture de sécurité proactive.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

